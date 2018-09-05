砸200萬美元 吳釗燮諾魯宣布設南太醫療基金

2018年09月05日 12:15 中時 陳建瑜

我南太平洋友邦諾魯舉行「太平洋島國論壇年會」時，與大陸在簽證及會議發言等場域發生衝突之際，率團出席的外交部長吳釗燮今早宣布，設立200萬美金「台灣／中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」。

外交部指出，該筆醫療基金期限是從今年9月到明年8月止，主要為因應太平洋島國對醫衛的迫切需求，而設立此醫療基金，作為未來一年選派我專科醫療團隊赴論壇會員國進行醫療服務的經費，該論壇會員國可依據其特定需求，就近向我大使館或代表處提出申請。

外交部強調，此項基金是在我既有定期派遣的醫療團外，特別提撥的專案經費，期盼針對論壇會員國當地特殊病症，指派我國專業醫療團隊前往服務，以改善太平洋地區人民健康與福祉。

「太平洋島國論壇年會」9月3日至6日在諾魯舉行，年會主席、諾魯總統瓦卡為形塑太平洋島國與發展夥伴間的新型合作夥伴關係，特召開「永續發展目標（SDG 17）圓桌會議」，吳釗燮代表我國出席。

昨外媒報導，大陸官員無視會議規定企圖發言，遭瓦卡阻止，並被痛批無理，霸凌小國，而會議前，諾魯一度拒發簽證給大陸官員，還要求大陸官員不得以外交護照入境，但不少論壇會員國對諾魯的對待大陸的方式，一度揚言抵制會議。

(中時 )