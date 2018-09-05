對抗登革熱 中市清潔隊員防疫安全裝備升級

2018年09月05日 12:09 中時 盧金足

清潔隊員執勤化學噴藥前，先勤前教育，點檢防護配備，穿戴長袖長褲工作服、防護口罩及防護手套。（盧金足翻攝）

台中市展開全面性登革熱防疫措施，市府環保局噴藥消毒人力需求倍增，市長林佳龍上任後推動3年增加900名清潔隊員人力，正好成為此波登革熱防疫的生力軍；為保障清潔隊員防疫工作安全，林佳龍要求加強安全防護裝備，環保局也啟動登革熱緊急應變小組，提供隊員完善裝備及防護，對抗此波登革熱疫情。

為感謝清潔隊員在防疫期間堅守崗位，林佳龍日前到大里地區與清潔隊員共進午餐並加菜，傾聽隊員需求，也指示環保局務必落實加班費的核發及榮譽假，且安全防護裝備提供無上限，務必全力照顧隊員，更叮嚀大家出勤務必做好安全防護，避免蚊子叮咬。

台中市環保局長白智榮指出，環保局8月21日啟動登革熱緊急應變小組時，整合各科資源，提供N95口罩、防蚊液等必要防護裝備給第一線執行消毒噴藥的清潔隊員，施以勤務教育，務必讓隊員執行勤務時無後顧之憂。

林佳龍3年來增加900名清潔隊員，有效補足長期以來清潔隊員人力不足的缺口，在不影響正常清潔任務的同時，這批生力軍成為登革熱疫情防疫工作的最大戰力。

白智榮表示，清潔隊員執勤化學噴藥前，一定會先勤前教育，點檢防護配備，穿戴長袖長褲工作服、防護口罩及防護手套，並確認噴霧機具可以正常運作，才上場執勤工作，並提供防蚊液給執勤清潔隊員使用。

統計今年8月16日至9月2日期間，環保局動員清潔隊及環保志工加強清理水容器等孳生源，累計動員1萬7029人次，清理積水容器1萬2277個，並宣導民眾1萬847人次；另配合衛生局規劃的化學噴藥防治，採跨區整合調度各式噴槍機具，出動熱霧機共520支次，消毒動員1037人次，預防性投藥防治32處，全力圍堵登革熱疫情擴大。

(中時 )