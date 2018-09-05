重大興建計畫進度落後 監院促請經濟部檢討

2018年09月05日 12:46 中時 鄭舲

監察委員調查發現，經濟部所屬事業如台水、台電、中油的多項重大興建計畫執行進度落後，也有完成後經濟效益未達預期目標效能不彰等狀況，監察院財政及經濟委員會今通過監委陳小紅、章仁香所提調查報告，促請經濟部檢討改進。

陳小紅、章仁香調查發現多項缺失應予檢討改進：一、台水公司辦理經濟部「無自來水地區第二期供水改善計畫（2012至2016年度）」項下自來水延管工程歷程，屢因用戶設備外線預繳率未達60%，導致進度落後及發包延宕，無法如期完工，影響用戶權益；水利署雖於2017年3月修正管考作業要點規定，將用戶設備外線預繳門檻降為50%，卻未考量無自來水地區多屬偏鄉山區弱勢族群，經濟條件困窘，僅酌減預繳率10%，未能澈底解決預繳耗時、進度落後及發包延宕等問題，允應切實檢討改善。

二、台水公司投資效益未達預期目標的2項計畫，興建完成後迄今已逾10年，且自營運起投資效益即未達預期目標。雖然投資效益遠低於預期原因涉及水權分配與政府產業政策未能落實等難以歸因於公司因素，但經濟部在督導台水提出改進措施並落實執行同時，實難置身事外，應積極協助解決，以追求計畫投資效益極大化。

三、台電公司投資效益未達預期目標的13項計畫，非屬無法於預計年限回收的政策性投資計畫，惟自營運起投資效益即未達預期目標，突顯其可行性評估有可議之處。究其投資效益遠低於預期原因，雖涉及電價調整、燃料價格波動與天然災變等難以歸因於台電因素，但推動風力發電卻有零件備品配套未盡完善，影響發電量，導致投資效益未如預期，核有欠當。經濟部對包括電價及能源政策等造成投資效益未如預期等情，仍難置身事外，允應積極協助解決。

四、中油公司6項重大興建計畫投資效益未達預期目標主因，雖受經濟市場變化難事前準確預測，不過「石化事業部第三芳香烴萃取工場及第一轉烷化工場擴產投資計畫」卻因下游客戶停工，導致第一轉烷化工場須進行效益性停產，顯示中油未能審慎評估完全依賴單一廠商對計畫影響，猶如將雞蛋置放於同一籃子而難避高風險，實欠周妥。

五、台糖公司2016年度有26項重大興建計畫投資效益未達預期目標，台糖稱是受制於時空背景及自由市場競爭的環境因素，但也涉及公司轉型的人力安置及土地資源運用課題，相關計畫評估恐欠周妥。再者，台糖面對環境變化、競爭者增加或消費型態改變靈活度亦顯不足，未能劍及履及轉型升級，致重大興建計畫投資效益未達預期。

六、台水及台電公司未依規定提報投資效益未達預期的原因及改善措施，經濟部也未確實督導各事業依規定提報，管考作業未盡確實，且流於形式，無法發揮督管功能，均有怠失。

七、經濟部雖督促所屬事業每年應對以往年度完成且未達成原訂效益目標之計畫，檢討其產能利用與實際效益，並比較分析與原訂目標出現差異原因，提出並落實執行改進措施。但若僅採形式主義，著重枝微末節督管，並未能解決根本問題，自難確實改善施工進度落後及投資效益不彰問題，且將影響台灣經濟發展。行政院允應透過經濟部，務實盤點國家各項發展政策對各計畫所造成的影響，才能真正解決當今各事業單位所面臨的計畫進度落後、投資效益不彰挑戰。

(中時 )