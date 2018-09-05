深坑多福宴美食票選 讓人邊流口水邊投票

嘉義閣的蝦仁豆腐卷目前在前菜類領先。（中國時報提供）

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中時電子報
綜合報導

新北市深坑除了豆腐料理，還有很多在地美食，深坑多福宴料理票選，更被視為最美味的票選活動，共計4大類24道料理大車拼。現階段競爭相當激烈，前菜類由「蝦仁豆腐卷」暫時領先，主菜類以「糖醋金黃豆腐魚」略佔優勢，湯煲類由「豆腐羹湯」與「日月麻辣臭豆腐」雙雄爭霸，甜點類暫時由「賺錢湯」超前。由於本次票選活動獎項豐富，吸引民眾踴躍參與。

深坑豆腐美味聞名全台，可說是臺灣豆腐的故鄉，深坑老街經過新北市政府完成復舊，更充滿濃厚懷舊風情。近年來舉辦的深坑多福宴，讓美味料理結合古樸老街，提供難得的傳統封街辦桌體驗，吸引國內外饕客熱烈參與。

今年深坑豆腐宴將於十月初舉辦，舉辦前深坑在地12家知名餐廳推出24道經典與創意料理，分為前菜、主菜、湯煲與甜點四大類，舉辦深坑美食網路票選活動，由於獎項豐富，中獎機率高，因此吸引許多民眾參加。

廟前阿家的店的主菜「糖醋金黃豆腐魚」人氣很高。（中國時報提供）

本次票選將於9月10日截止，目前競爭相當激烈。在前菜當中，嘉義閣的「蝦仁豆腐卷」暫時領先，陳家豆腐的「無蛋菜脯旦」緊追其後。至於主食部份，廟前阿家的店推出的「糖醋金黃豆腐魚」得票數超前，故鄉的口味創意主菜「極品南乳香排骨」排名第二。

古早厝的「日月麻辣臭豆腐」色彩豐富。（中國時報提供）

湯煲類出現雙雄爭霸，大樹下的經典料理「豆腐羹湯」和古早厝的「日月麻辣臭豆腐」目前相持不下。甜點類目前由「賺錢湯」拔得頭籌，但是寶桂的店的「豆腐麻糬」與「芒果藏心慕斯」，也都奮勇爭先。

「賺錢湯」是深坑在地養肝名目的知名飲品。（中國時報提供）

目前票選活動仍如火如荼的進行中，民眾可上網選取自己最想吃的料理投票，並且參加抽獎。獎品相當豐富，包括迷你食物調理機、手持式掛燙機、歐姆龍體重體脂計、日式黑金剛炒鍋等，還有200份價值100元的深坑消費券，在深坑商圈使用視同現金，可用來購物或餐飲。

(中時電子報)

票選活動網址
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