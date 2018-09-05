布袋鎮岑海里民再抗議 港務公司無誠意解決823淹水

2018年09月05日 12:20 中時 張伊珊

台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄（左二戴鴨舌帽者）回應，已緊急發包施作排水工程。（張伊珊攝）

嘉縣布袋鎮岑海里上百位里民，今日上午集結台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處港區外抗議，怒嗆港務公司是「歹厝邊」。（張伊珊攝）

嘉縣布袋鎮岑海里上百位里民，今日上午集結台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處港區外，抗議港務公司雖於上月29日與里民進行協調會議，卻毫無誠意優先解決里民所提出的排水改善、賠償要求以及地方回饋金制度等，置居民身家財產於不顧，批評「生雞蛋無放雞屎有」。

長期飽受因地勢高低落差，造成布袋商港海水倒灌進民宅的多名住戶，上月29日曾與港務公司面對面坐下來好好談，提出包含優先建設港區前擋水牆及截流溝、受災戶賠償金與建立地方回饋金等；目前卻僅收到港務公司一紙公文，內容除港區周邊排水系統的短中長期作為外，至於里民賠償金部分，只以「尚無法令可供依循且政府已有相關救助程序」回覆，上百位里民再也按耐不住激動情緒，怒嗆港務公司是「歹厝邊」，並指出每逢大雨，居民就得忍受「水淹民宅」的精神折磨，痛批「淹水4次了，到底誰要負責？」

鎮長陳鳳梅、立委蔡易餘、議員蔡瑋傑及蔡信典及多位鎮民代表等人也都到場了解情況，陳情抗議場面幾度緊張，過程中部分里民不滿情緒高漲，甚至直接拿起沙包要封住港區外的來往道路，為維持現場秩序，布袋警分局長陳盈菖不敢大意，不僅出動大批警力支援，也親自到場坐鎮指揮。

蔡易餘認為，此次823水災淹岑海里並非完全是天災，港務公司也未善盡處理排水系統，「心態可議」，建議交由第3方鑑定單位，認定雙方應負之賠償責任，並透露有前例可依循，且要求港務公司支出鑑定費用，限期1周內提出相關作為；回饋金則於1個月內研議可行方向，否則不排除將在立法院內提出質詢。

台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄回應，港區前與岑海里交界處，已於3日緊急發包93萬元的擋土牆工程，預計2周內可完成，並於半年內優先設置臨時截流溝，同時承諾於此期間，將與鎮公所合作，依據中央氣象局預報隨時進行預防性淹水處理，強調「該負責會負責」。

(中時 )