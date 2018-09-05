家暴不只是社工的事 政府推跨部會合作共同協助

行政院今年核定「強化社會安全網計畫」，整合跨部會網路，建立以家庭為核心、社區為基礎的服務模式。(林周義攝)

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林周義

家庭暴力防制法在今年6月實施滿20年，行政院今年核定「強化社會安全網計畫」，整合衛福部、教育部、勞動部、內政部等跨部會網路，建立以家庭為核心、社區為基礎的服務模式。台灣社會工作專業人員協會秘書長謝東儒表示，早期面對家暴，只有社工單獨陪伴受害者面對，如今透過各部會合作，期許為受害者提供更多協助。

衛福部統計，台灣家暴案件每年通報超過10萬件，其中55％親密伴侶間的暴力、13%兒少暴力、15%直系血親間的暴力，17%其他四等親屬間的暴力。

衛福部政務次長呂寶靜表示，如今面臨高齡化社會，老人的保護也很重要，因此跨部會網路將透過大數據，蒐集所有暴力的風險因子，建立預測模式，盼及早做好預防工作。呂寶靜表示，透過強化功能、加強整合，將安全網的洞補小，減少家暴的「漏網之魚」。

20年間，台灣對家暴的防治包括了成立家暴防治協會、家暴及性侵害防治中心、113專線、男性關懷專線、駐地方法院的家暴事件服務處等。如今的家暴防護網，將提供更多元的服務，謝東儒期許這樣的合作繼續下去。他表示，如今面對的問題不只是增加社工人力，而是各單位也需補強家暴防治的專業，且加強對家暴的敏感度，減少憾事發生。

本次「家暴防治20年活動開跑」儀式中，衛福部也特別設立家暴防治代言人「零豹zero」粉絲專頁。除了進行臉書抽獎，也將在9月15日舉辦「反家暴虐兒自行車活動」，盼各族群共同響應。

(中時 )

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