美中貿易戰：兩千億關稅「靴子」最快本週落地

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美國針對大陸2000億美元商品徵稅的計劃似乎蓄勢待發。BBC引述彭博社報導，6位消息人士稱，美國總統川普已告訴助手，等公眾意見徵詢期於9月6日結束後，他凖備馬上實施針對中國商品2000億美元的徵稅計劃。

該消息發佈後，美股標普500指數觸及盤中低點，美元、人民幣和美國公債收益率亦下滑。若該計劃實施，再加上已經實施的針對中國500億美元商品徵稅計劃，總共將佔美國對華進口商品總額的一半。

最新清單所列商品涵蓋範圍廣，不同於已實施的500億美元商品清單，新清單中的消費品顯著增多，包括汽車輪胎、傢具、木製品、手提包、寵物食品、棒球手套等。路透稱，大量消費品被加徵關稅將直接威脅美國消費者和零售企業的利益。

不過，彭博社援引消息人士稱，特朗普尚未做出最終決定，因為政府官員對如何推動北京的改革的意見仍存在分歧。美國貿易代表萊特希澤和白宮貿易顧問納瓦羅為代表的對華鷹派，目前佔上風。

今年3月，美國首次宣佈針對500億美元中國商品加徵關稅，該計劃隨後被拆分成兩步——7月6日，首批針對340億美元商品關稅計劃實施；首批關稅計劃實施後，經過46天的公共意見徵詢和審議期，美國貿易代表辦公室對剩餘160億美元清單內容進行調整後，在8月23日正式實施。

卡托研究所貿易政策研究中心副主任西蒙·萊斯特稱，考慮到500億美元計劃拆分實施，所以最有可能的是，2000億美元的計劃也照此進行，比如第一步先實施200億美元。萊斯特稱，如果美國經濟不出現大問題，川普政府會認為這一策略在起作用而一直堅持。

(中時 )

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