修法？立專法？ 同志祁家威： 立專法就像肚子痛不讓上廁所

中選會14日舉行「國民教育不應實施同志教育」公投提案聽證會，台灣同志諮詢熱線協會等民團成員下午前往中央聯合辦公大樓前舉辦記者會，表達國民教育不應成為公投選項等訴求。中央社記者鄭傑文攝　107年3月14日

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中選會14日將召開「國民教育不應對未成年實施同志教育」聽證會，台灣伴侶權益推動聯盟理事長、婚姻平權釋憲案律師許秀雯（中）13日指出，公投提案不能違反憲法和大法官解釋，反同組織無視於大法官釋字第748號解釋所明白揭示的性傾向平等、禁止性傾向歧視憲法原則，希望中選會依法駁回。中央社記者張新偉攝　107年3月13日

中選會今年4月初審通過由「下一代幸福聯盟」等團體提出的反同婚三項公投案，引起挺同團體強烈不滿，台灣伴侶權益推動聯盟除提起訴願，要求中選會撤銷公投案，還向台北高等行政法院聲請停止執行三項反同公投，北高行今(5)日，針對其中「以民法婚姻規定以外其他形式保障同性婚」公投案的停止執行案開庭，義務律師團強調提案已造成同性性傾向的人心理層面損害，且公投綁大選在即，有急迫性且難以回復性，要求裁定停止執行。

不過，中選會律師則強調，由下一代幸福聯盟等團體提出的三項公投案「就只是公投，不會傷害任何人的權益」，應駁回停止執行的聲請。

中選會今年4月17日，初審通過三項公投提案，分別是：（一）幸福盟公民行動總召游信義：「你是否同意《民法》婚姻規定應限定在一男一女的結合？」（二）下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩所提的：「你是否同意以《民法》婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」（三）你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施《性別平等教育法》施行細則所定之同志教育？

中選會通過三項公投提案後，引起婚姻平權支持者不滿，伴侶盟義務律師團代理包括同婚釋憲聲請人祁家威在內多位當事人，提出訴願案，要求撤銷中選會撤銷提案；律師團另向北高行聲請停止執行，法官今(5)日針對第二案公投開庭；另「一夫一妻」公投案停止執行，將在本7日上午10點開庭。

承審受命法官陳心弘列出三項爭點，包括「聲請人五人就此公投提案的審議結論是否為利害關係人？」、「審議結論是否為行政處分？」、「本件有無逕行救濟程序及執行是否符合《行政訴訟法》116條之規定？」

大法官釋字748解釋聲請人祁家威上午出庭，他用生活中的情境來比喻本件的急迫性，「當一個人肚子痛的時候應該要去上廁所，這個行為有急迫性，如果民法不讓同志族群使用保障婚姻，就是肚子痛不讓人上廁所，拉在褲子上；褲子洗乾淨可以回復，試問這荒謬不荒謬？」

中選會委任律師認為，聲請人不是法律上利害關係人，審議結果並未對外直接發生法律上效果，不符合《行政程序法》規定的行政處分要件。本件重點在於是否符合《行政訴訟法》116條，有無難以回復且情況緊急的情形。

另公投法規定中選會駁回公民投票提案、認定連署不成立或於法定期間內不為決定時，提案人的領銜人可依法提起行政爭訟，不能逾越法條。庭後法官諭知候核辦。

(中時 )

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