「台中印象彩繪杯」活動開鑼 看台灣設計展抽200張泰國機票

2018年09月05日 12:22 工商 曾麗芳

「2018年台灣設計展」自8/15起至9/16於台中文創園區舉行。為促進台灣、泰國設計交流，台中市政府文化局5日特別舉辦「人人都是設計師-台中印象彩繪杯」活動，泰國航空特別加碼、將送出桃園-曼谷來回機票7000元優惠票200張，讓熱愛設計的朋友有機會去泰國來一段設計文創的體驗自由行。

台市文化局主任秘書楊懿珊表示，歡迎民眾參觀台灣設計展，只要到食尚選物店購物或用餐就可參加抽獎，也可免費參與「人人都是設計師彩繪」活動與參加抽獎；今天並邀請知名設計師及各展館插畫家現場示範杯子彩繪，也歡迎民眾踴躍參加印象彩繪杯活動。

5日台中印象彩繪杯活動，除了特別邀請泰國舞團四面泰傳為活動表演傳統泰國祈福舞，為彩繪抽獎活動開序幕，由台中市政府文化局主任秘書楊懿珊及泰國航空代理旅行社代表易澤揚總監啟動贈票儀式，只要到食尚選物店消費或是加入台中印象彩繪杯即可現場抽獎。

會中特別邀請優勢品牌包裝設計公司創意總監蔡建國、女力插畫設計師王子麵、台中LIFE館插畫家吳則萱及台中FUSION館台中插畫家郭良根，在食尚選物店現場示範彩繪杯子，

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他們表示，每個人都可以一起來台灣設計展擔任設計師，也有機會抽中泰國泰航提供的優惠機票直接飛泰國看設計。

台中市政府文化局邀請的示範畫家，有曾獲台灣金點設計獎、台灣OTOP產品設計獎、台灣視覺設計獎、台灣50家最佳設計公司的創意總監蔡建國；另王子麵是知名網紅插畫家，繪圖風格充滿女性優雅清新生活的風格，在這次台灣設計展期間也多次到場並帶領學生參觀。

「台中LIFE館」則由吳則萱在「台中云」牆面裡透過文青風格的俐落簡易線條插畫風格，帶出台中風格的單品生活物件；而「台中FUSION館」內，郭良根從台中的老經典新文創的台中設計精神，透過平實樸實的色彩及線條，呈現台中特有的故事風味。

(工商 )