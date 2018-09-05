淡水紅毛城、台南赤崁樓！「全國古蹟日」相約散步小旅行

2018年09月05日 12:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋高氣爽，雖然這個形容詞不一定適合現在的台灣！不過秋天賞古蹟可是不錯的選擇！下週六日（15、16日）將揪家人好友一起逛古蹟，北部有台北賓館、淡水紅毛城、中部有彰化鹿港龍山寺、台南赤崁樓、外島也有澎湖天后宮…等。

淡水紅毛城。（達志影像／shutterstock提供）

法國文化部在1984年將每年9月的第3個週末的六、日訂為「古蹟日」，協調古蹟、美術館、博物館免費對外開放，供民眾參觀。文化部於2001年開始響應國際古蹟日。

今（2018）年全國古蹟日為9月15、16日，主題訂為「文化資產．世代傳承」，強調青年及在地參與文化資產保存維護的國際趨勢。今年也結合文化部「再造歷史現場計畫」，輔助各縣市政府推出散步小旅行等系列活動，讓大家一同親近文化資產，得以連結與再現土地與人民的歷史記憶。

文化部政務次長蕭宗煌今（5）日在高雄左營舊城為2018年全國古蹟日揭開序幕，蕭宗煌次長及各縣市代表將一起疊砌咾咕石，象徵全台灣各地「再造歷史現場」團隊群策群力，一起在台灣土地上築起歷史之城，同時還有舊城文化公車小旅行體驗，邀民眾一同感受歷史與文化資產的魅力。

「再造歷史現場」是文化部的重要政策，希望藉此強化文化空間治理，讓世代傳承的文化資產，可以回到當代人的生活之中，進而創造未來的永續發展。截至目前為止，文化部已陸續核定18縣市、共28案的再造歷史現場計畫；透過與各地方政府合作，達到活化文化資產及發展在地文化特色的價值與目標。

今年全國古蹟日結合各縣市再造歷史現場計畫，共有16縣市在9月份辦理約33場次「再造歷史現場 散步小旅行」活動，邀民眾用行腳的方式，親身體驗文化資產的歷史深度與文化廣度。

明年初文化部將再與基隆市、新北市、桃園市、新竹市、嘉義市、高雄市、台東縣等縣市結合再造歷史現場計畫，推出常態性的散步小旅行，讓民眾深入了解在我們身邊的文化資產及歷史現場，也盼為生活在現場的在地民眾，保留下最珍貴的文化資源。

(中時電子報)