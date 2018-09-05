中市文心路平工程將完工 古董級水管一併汰換

台中市府進行文心路路平工程，汰換40年「古董級」老舊自來水管，更新為耐用的DIP延性鑄鐵管。（盧金足翻攝）

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台中市建設局長黃玉霖表示，文心路路平工程是全市施工難度最高、規模最大、預算最多的一條路平道路。（盧金足攝）
台中市文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，整合沿線複雜的施工介面進入工程尾聲階段。（盧金足翻攝）

台中文心路道路品質將邁入新的里程碑！文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，整合沿線複雜的施工介面進入工程尾聲階段；市府建設局長黃玉霖5日表示，文心路路平工程道路兩側總長度約16公里、40年未汰換的「古董級」老舊自來水管，更新為耐用的DIP延性鑄鐵管，有助於路面不再輕易開挖，有效降低自來水外漏問題，完成全市施工難度最高、規模最大、預算最多的一條路平道路。

建設局表示，文心路路平工程開始前，下方埋設的自來水管線為40多年前的PVCP聚氯乙烯塑膠管，早已風霜氧化，加上行道樹根盤繞，管材老舊脆化程度更嚴重，而依據自來水公司近3年統計，文心路一段至四段漏水次數超過百次，珍貴的水資源浪費情形嚴重。

為此，市府與自來水公司合作，將文心路地下老舊自來水管線納入統一挖補，文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程中的汰管工程經費高達1億1千多萬元。

由市府負責協調沿線水、電、瓦斯、電信等管線單位，以及新建案預埋管路，自去年10月起辦理汰管工程，由市府統一挖補施工，一次汰換掉40年老舊的PVCP管，換成延展性及抗壓強度更佳的DIP延性鑄鐵管。

黃玉霖說，台中市府協調自來水公司採分段停水施工，汰換自來水管時，要求管線單位配合一併改善管線淺埋問題，讓整體路網改善更周全。今年5月底全面汰換成更耐用的DIP延性鑄鐵管，它的壽命是PVCP管的2倍，解決自來水管老舊滲漏及爆管問題。

「一次汰換預埋管線位置，避免重複挖掘」，黃玉霖表示，文心路沿線人行道從3公尺拓寬為5公尺，原本道路下方埋設的管線也因人行道拓寬，不再位於道路下方，用路環境更安全。

市府自2015年10月26日實施全國唯一「管線統一挖補工程」，整合各管線聯合挖補、減少道路挖掘次數，截至8月底，申挖案件數1萬985件，整合統一挖補為8186件，減少2799件重複挖掘案件，成功降低管線重複挖掘率約3成。

(中時 )

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