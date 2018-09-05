浩瀚宇宙冒出閃爍小行星 名叫「陳樹菊」

中央大學發現的新小行星以愛心菜販陳樹菊為名。（莊哲權攝）

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中央大學發現的新小行星以愛心菜販陳樹菊為名。（莊哲權攝）
中央大學發現的新小行星以愛心菜販陳樹菊為名。（莊哲權攝）

陳樹菊的愛心在在宇宙間閃爍，照亮全世界！中央大學天文觀測員蕭翔耀10年前發現2顆新的小行星，最近經確認是繞行太陽1圈要4到5年的新星，分別命名為「台東」及「陳樹菊」，並經國際天文學聯合會通過，展現台東「最美星空」及「最美人心」。

台東縣政府今天公布台東最美星空選拔結果，陳樹菊也到場接受編號第278986小行星證書，陳樹菊說，她本來也不知道什麼星星，但是很開心地說：「什麼好康的都發生在她身上」。

中央大學周景揚校長也特別到場，將此兩顆小行星頒贈予台東縣長黃健庭及陳樹菊女士，傳遞台灣美善的人文價值。陳樹菊接下小行星證書後非常高興，她也客氣說「不敢當」，黃縣長則說，台東是沾陳樹菊女士的光，也讓台東再度打響世界知名度。

愛心菜販陳樹菊從菜攤上退休後，大部分時間都待在高雄寺廟調養身體，這次在台東縣政府現身，不但把頭髮染黑，還剪了俏麗的髮型，顯得年輕許多，氣色也很好，她說，現在已經不過拿枴杖，而且瘦了5公斤。

另外，台東最美星空評選結果：一星等點位一共有四個包括關山鎮的關山親水公園、台東市的加路蘭遊憩區、池上鄉的大坡池及成功鎮的三仙台。

二星等點位一共有五個包括綠島鄉的帆船鼻草原、東河鄉的都蘭觀海公園、鹿野鄉的鹿野高台眺望亭、長濱鄉的金剛大道及太麻里鄉的金針山湛藍若洗觀景平台。

三星等點位一共有五個包括卑南鄉的富源觀景平台、大武鄉的大武濱海公園、金峰鄉的嘉蘭溫泉公園、海端鄉的霧鹿砲台及達仁鄉的南田觀景台。

(中時 )

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