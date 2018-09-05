台灣循環經濟典範！外埔綠能生態園區將完工

2018年09月05日 13:10 中時 盧金足

台中市外埔綠能生態園區即將完工，奧地利技師來台安裝專業設備。（盧金足翻攝）

台中市外埔綠能生態園區進入完工倒數階段，奧地利兩名技師跨海來台協助設備安裝，由於奧地利原裝進口的廚餘厭氧發酵設備系統首次在台灣裝設，為求慎重，原廠技師親自到廠，針對消化槽體結構及多項設備功能進行測試，確保廚餘厭氧設備可順利運作，且安全無虞。

奧地利技師Mr.Krammer與Mr. Brandstatter表示，過去曾參與潭子加工區汙水處理廠與鳳山溪汙水處理廠的汙泥厭氧設備裝設工作，對台灣不陌生；雖然這次外埔綠能園區使用的廚餘厭氧發酵設備系統在奧地利已有20多年的使用經驗，是非常成熟技術，首度在台灣裝設，所以一定要謹慎、小心，不容出半點差錯。

Mr. Krammer說，在槽體隔熱材設置前，主消化槽與整座槽體都要個別進行試驗，尤其厭氧消化設備必須經過洩漏、氣密等測試，以確保槽體密封安全。

Mr. Brandstatter則強調，槽體如使用時發生洩漏的問題，會造成洩氣或厭氧菌培養失敗，後續維修及厭氧菌重新培養都相當麻煩，也因此在測試檢查過程當中，將檢查及維修經驗傳授給操作團隊，讓維修人員能以最快的方式了解並上手。

環保局長白智榮表示，外埔綠能生態園區是全台最大的厭氧消化系統，每一個設備及系統操作環節，安全是最重要的首要條件。

希望藉由原廠技師多年經驗進行槽體及設備測試外，並教授相關設備維護技能給予操作團隊，讓團隊了解生廚餘處理設備的單元操作及注意事項，原本堆肥場的鄰避設施，在完成廚餘厭氧設備改造後，成為外埔人的驕傲，更是台灣循環經濟的典範。

(中時 )