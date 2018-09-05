鬼月童言超毛！女星3歲女指頂樓「阿公跌倒了…姊姊拉他」

鍾欣怡夫妻倆被女兒小乖的童言鬼話嚇到不敢多問。(取材自鍾欣怡臉書)

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中時電子報

農曆鬼月時節最應景莫過聽鬼故事，其中，童言童語說鬼話特別驚悚，因為真實性太高，讓人聞之炸毛！女星鍾欣怡跟老公孫樂欣昨晚開直播，分享了3歲愛女小乖的童言鬼話，直呼聽完孩子的話後夫妻倆對看了一眼，嚇到完全不敢多追問半句。

鍾欣怡夫妻倆平時常上臉書分享育兒點滴，昨晚夫妻倆一起開直播，分享的卻不是溫馨的小故事，鍾欣怡說日前他們開車去接小乖放學回家，等紅燈時，小乖突然指著某住宅區頂樓要媽媽查看，說有一個阿公，鍾欣怡滿臉疑惑說沒看見，但女兒卻很篤定地表示：「有一個阿公坐在上面」，接著竟說：「阿公跌倒了，下面有兩個姊姊拉著他」。

女兒小乖突然的發言，讓鍾欣怡夫妻俩嚇到不約而同互看一眼，鍾欣怡不敢細問但仍安撫女兒說：「所以那兩個姊姊是好人囉？」，小乖竟然還接話：「結果他們家就停電了，地震了，他摔下來很痛，兩個姊姊在幫他」，孫樂欣表示，聽到「停電」、「地震」兩個詞，因為是在家發生過的，因此覺得女兒這故事編撰的成分比較高，但是「阿公」這個詞卻是他們家幾乎不曾說過的話，因此覺得有點詭異。

孫樂欣還透露，女兒小乖曾多次表示：「衣櫃裡面有阿姨」，但他倒是沒往靈異的方向想，而是用幽默的方式化解：「你是想害爸媽吵架是不是？」，而有不少網友聽了小乖的童言童語直呼心底發毛，也有人說小孩子其實很容易看見無形之物，「去飯店也是啊」。

(中時電子報)

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