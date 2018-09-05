《四十二樂章》楊仁甫影像個展 影像如同抒情詩句

2018年09月05日 13:13 中時 范振和

花蓮縣政府在鯉魚潭舉行「紅面鴨『FUN』暑假」，也被楊仁甫收錄鏡頭下。（范振和攝）

攝影工作者楊仁甫的照片，每張都可視為一個抒情短句。（范振和攝）

曾經是報導攝影記者的楊仁甫遷居花蓮6年，首度在文化局「藝沙龍」推出《四十二樂章》攝影個展，42幅黑白照宛如抒情詩句般鋪陳，他期盼大家「用耳朵聆賞」照片。

2000年起，楊仁甫在台北財訊、新新聞等雜誌社是報導類專門攝影記者，後來兼職跑多家雜誌社，從事報導攝影18年，是媒體出身的影像創作者，熱愛攝影及旅行的他6年前隨著太太遷居花蓮，即日起9月30日止，是他首次在文化局的個展。

國立臺灣藝術大學畢業的楊仁甫，長期的紀實攝影經驗，加上學院美學訓練，讓他養成敏銳慧眼，他表示，他常讀人的照片，會讀得很久很久，他拍人的照片，也希望能讓人讀得很久很久。

有關《四十二樂章》個展，楊仁甫說，這是屬於直觀式影像，只想拍出當下的感覺，影像不是敘事，而是感情的抒發，因而每張照片都會是一句詩詞或一種感覺，42張照片也可串連成一首抒情詩。「這跟我以前當攝影記者拍寫實說故事的照片，有很大的不同。」

楊仁甫喜好短句式影像書寫，習於在日常生活裡抓拍（snapshot），他一直認為抓拍雖然是種短句，但短句能講的可能無盡。這種「短句式的直觀影像」，在本質上，與旋律非常相近，因此挪借「樂章」，取名為《四十二樂章》。他企盼觀眾用耳朵、用心眼看照片，在照片中找到屬於自己的詮釋與樂趣。

(中時 )