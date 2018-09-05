當紅女星罹癌第三期 改名李悅重新出發

李悅靠飲食抗癌成功。（圖片提供：年代）

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女星李沁凝（現改名為：李悅）3年前遭醫生宣判「罹癌」，日前受邀上年代MUCH《健康好生活》錄影，談到因卵巢癌被迫拿掉子宮及卵巢的她，雖然失去生育能力，但仍對愛情有憧憬想交男友，抱持著「願意接受我的，就是真正愛我的那個」的心態，等待真愛到來。

李悅在演藝事業才剛開始起步時不到30歲，卻突然罹癌宛如晴天霹靂消息，讓她幾乎崩潰。原本只要少吃加運動肚子就會消，但有一陣子不管怎麼運動都消不了。某天夜裡摸到肚子有異物隆起的感覺，到醫院檢查才確診是卵巢癌三期。一開始還沒意識到事態嚴重的她，甚至跟醫生討價還價：「給我幾天時間，我要回劇組將工作告一個段落。」醫生立馬用嚴肅的語氣要求她當天住院、隔天開刀，斥喝她：「妳不知道妳有多嚴重！」這才讓李悅面對事實，忍痛放棄得來不易的事業。

術前醫生向還沒結婚生孩子的她說，會盡量幫她保留生育功能，沒想到狀況差到她醒來後「子宮和卵巢全沒了！」雖然崩潰，也只能逼自己接受。幸好媽媽不斷樂觀的用「沒小孩也省的麻煩」之類的話安慰，讓她釋懷不少。化療期間她開始學做菜，秉持「飲食均衡」的準則，她也透過運動搭配飲食來調節，她說：「以前健身是為了工作，現在健身是為了健康。」

(中時 )

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