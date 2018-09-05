鹿林天文台發現小行星 命名「陳樹菊」

2018年09月05日 13:22 旺報 李侑珊

陳樹菊(右)與中央大學鹿林天文台觀測員蕭翔耀(中)擁抱合影，場面溫馨。左為台東縣縣長黃健庭。（中央大學提供）

為表彰陳樹菊女士的善行義舉，中央大學將鹿林天文台發現的第278986號小行星命名為陳樹菊「Chenshuchu」，並經國際天文學聯合會（IAU/CSBN）通過，傳遞出台灣美善的人文價值。

台東縣政府今年舉辦「台東最美星空選拔」活動，希望藉由活動的舉辦，讓民眾感受到星空魅力，並找回在燈光下失去的美好。

中央大學表示，陳樹菊擁有「台東最美星空下最美的人心」，她的世界雖然只有一個小菜攤，但捐款助人的善行義舉，全世界都知道；她的精神，更與中央大學校訓「誠樸」不謀而合。

中央大學指出，陳樹菊做生意，最講求商譽和信用，以誠相待，即使2010年獲選美國《時代》雜誌最具影響力百大人物、2010年獲《富比世》雜誌亞洲慈善英雄、《讀者文摘》亞洲英雄，未曾改變他質樸的性格，其最大的財富，就是心靈的富有，將捐款助人當作一生志業。

中央大學除了將鹿林天文台發現的行星命名為陳樹菊，台東擁有全台絕佳觀星地點，因此還將所發現的第281561號小行星命名為台東「Taitung」，「最美星空」與「最美人心」相交輝映，傳遞出台灣美善的人文價值。

中央大學天文所表示，「台東」和「陳樹菊」小行星，同為鹿林天文台蕭翔耀及加州理工學院博士葉泉志所發現，發現時間在2008年10月，大小約在1至3公里間。「台東」小行星發現時是在鯨魚座，「陳樹菊」小行星則在白羊座，目前兩者已一起運行到金牛座。

中央大學天文所也指出，「台東」小行星繞行太陽一圈4.8年，離太陽最近時為3.87億公里，最遠時為4.66億公里。「陳樹菊」小行星繞行太陽一圈4.91年，離太陽最近時為4億公里，最遠時為4.6億公里。2018年9月5日的今天兩者一同在台東最美星空中閃耀光芒，照亮世人。

中央大學校長周景揚表示，中央大學擁有全國海拔最高的鹿林天文台，以及全國最大的天文望遠鏡，為國內天文觀測的重鎮。而台灣是亞洲發現小行星最活躍的地方之一，中央大學目前已發現800多顆小行星，其中有90多顆通過正式命名。

(旺報 )