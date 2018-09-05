運動績優生升學管道受阻 議員籲市府向中央發聲

市議員張芬郁（右二）等為運動績優生請命，抨擊教育部逕自取消技專校院獨招的運動績優生類別，造成績優生升學受阻、何去何從？（陳世宗攝）

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2018亞運剛落幕！運動績優生卻面臨升學的窘境！市議員張芬郁等5日為運動員升學請命，教育部今年3月逕自取消技專校院獨招的運動績優生類別，只剩普通大學能夠招收，不僅影響技職學校招生，更危害優秀選手多元就學權益；呼籲市府替這些運動小將們向中央發聲，別讓他們在求學路上失望！

台中市政府運動局長王慶堂表示，此原則更改影響甚大，他會去開會向教育部反映，了解是否有轉圜的空間，希望提供給運動績優生能夠到心目中技職科大升學。

台灣在第18屆亞運中拿下風光成績，但奪下羽球金牌的球后戴資穎卻說了重話表示「台灣體育環境有待加強」。張芬郁指出，有待進步的是整個體育環境，不僅大至國際賽事，就連運動選手從小的培育、升學管道也需高度重視。

張芬郁說，運動績優生入學有多種管道，但她接獲陳情，表示教育部沒有經過任何討論與通知，逕行將「技專校院單獨招生處理原則」中第三點第一項第四款申請獨招「運動績優生」的類別拿掉，等於說運動績優生無法再以此方式進入技職體系學校，只剩下高教端(普通大學)可以招收運動績優生，讓校方與學生情何以堪？

張芬郁以去年UBA「黑馬」中科大為例，每年可能招收6、8個運動績優生，但此獨招處理原則修正後，將無法再招收優秀選手，可同時原有的運動績優生也要畢業了，球隊後繼無人，這是要逼學校解散球隊嗎？

邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、翁美春表示，台中要成為運動大城，但如今這樣的結果，不只危害台中8所技專校院招收運動績優生，就連優秀的運動學子升學權益也硬生生被砍斷一條路，痛批實在不合理！

張芬郁表示，台中被取消舉辦東亞青資格，市長宣布將舉辦「亞太青年運動會」，誓言不讓年輕選手失望，而她期盼市府也能為這些年輕的運動績優生及技專校院發聲，讓他們保有多元求學的基本選擇，繼續發揚他們的運動人生，強調政府舉辦運動賽事不讓年輕選手失望，那麼在就學多元管道上也不要讓他們失望。

(中時 )

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