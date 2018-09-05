杜絕醫療暴力 聯醫板橋院區與警建立Line通報群組

2018年09月05日 13:48 中時 王揚傑

新北市聯合醫院板橋院區急診部及公關室主管昨（4）日至新北市海山警分局拜訪交流，與副分局長許清事針對防制醫療暴力事件交換意見，並建立Line通報聯繫群組，遏止醫療暴力案件一再發生。

許清事表示，海山分局與轄內醫療院所早已建置快速反應機制，除員警接獲報案迅速到院協助處理，也視狀況在急診室增設巡邏箱，增加巡邏警力；一旦發生狀況，立即調派警力到場，必要時啟動快打部隊，以優勢警力到場制止。

此外，警方也可直接在醫院現場受理報案，節省當事人往返派出所奔波，讓醫護人員能更安心地堅守工作崗位。

警方表示，據醫療法第24條及第106條規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施；違反上開規定者，衛生局可處3萬元以上5萬元以下罰鍰，警察機關應立即協助排除或制止，並依醫療法第106條3項，可處3年以下有期徒刑拘役或30萬元以下之罰金；如觸犯刑事責任者，應移送地檢署偵辦，以有效打擊醫療暴力行為，成為醫療人員最強有力的後盾。

海山分局強調，由於急診室是第一時間搶救危急病患的救命場所，也是最容易發生醫療暴力的地點，而暴力行為不僅危害醫事人員身心安全，更妨礙危急病人的就醫權益。

海山分局長王順益表示，警方堅守醫院暴力零容忍的立場，共同為就醫安全把關，讓醫事人員從事醫療業務時，不會有所恐懼或遭受影響，保障全民安定有序之健康醫療權利；同時，也呼籲民眾應以同理、包容的態度溝通，共同營造安全優質的就醫環境，並遏止醫療暴力案件發生。

(中時 )