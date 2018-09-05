出席國際半導體展 賴揆：打造台灣成為重要發展基地

2018年09月05日 13:33 中時 張理國

行政院長賴清德今天出席「SEMICON Taiwan 2018 國際半導體展」開幕典禮時表示，除了本土企業投資台灣外，政府也很歡迎國際級公司來台投資，期待海內外國際級公司都能將台灣視為最好及最重要的半導體產業基地，政府一定會全力協助。

賴揆表示，半導體產業是台灣經濟發展的重要產業，也是國人引以為傲的國際級產業。幾十年發展下來，目前台灣晶圓製造與封裝測試產值已成為全球第1，IC設計產值為全球第2。從IC設計、製造到封裝測試，台灣不僅分工精細且結構完整，群聚效果佳，因此國際皆認為台灣半導體產業為彈性大、應變能力強，且物美價廉。

賴揆指出，政府以行動支持半導體產業發展，他自接任行政院長以來，已親自主持「加速投資台灣專案會議」20餘場次，並推動減稅、鬆綁法令及解決土地、水、電、人才與人力問題等政策。行政院並獲立法院支持，通過「外國專業人才延攬及僱用法」，使國際公司爭取人才更為容易，國際人才來台更便利；此外，「產業創新條例」的通過，使公司對員工股票及獎酬制度擁有更多彈性，員工股票可擇低點課稅，讓公司留才、攬才更有力道。

賴揆指出，感謝企業持續投資台灣，例如台積電5奈米晶圓廠在台南也動工，並持續在台投資3奈米晶圓廠。另外，日月光封裝測試加碼投資高雄，華邦電也投資高雄，力晶公司也已決定在苗栗銅鑼科學園區加碼投資。

賴揆也說，今年展覽規模更勝以往，共有超過650家企業、2000個攤位投入，突破韓國規模，成為全球第2大半導體產業展，期許今年大展促成更多科技交流，創造更多商機，推升台灣及全球半導體產業發展。

(中時 )