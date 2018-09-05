台南》高思博批T-bike年虧2千萬 黃偉哲：公設賺錢是觀念偏差

2018年09月05日 13:39 中時 曹婷婷

國民黨台南市長參選人高思博日前到新北市與姊夫朱立倫騎YouBike遊板橋，提到希望台南以後也有YouBike，卻遭網友譏難道不知台南早就有T-bike？高思博5日指出，當然知道台南有T-bike，更知道市府用納稅人的血汗錢貼補T-bike每年2000多萬元虧損，痛斥黃偉哲將該政策美化為台南驕傲，不敢停止賴清德失政，黃偉哲對此則強調，公共設施不能以營利觀點來看。

高思博表示，目前只有年輕觀光客在中西區和安平區騎T-bike，在地居民根本無感，原縣區鄉親更未曾見過，他質疑，T-Bike花 2年才設立57站，日租借均量2800次，不論是站點或使用量，都在六都敬陪末座。

高思博抨擊，台南T-bike連年虧損2000多萬，甚至還因設置不、不利使用導致使用人數偏低，被審計部行文「極待檢討改善」。他建議，應全面改換成U-Bike，結合U-Bike既有的網路效應，發揮市場機制，還可吸引700萬U-Bike登記會員。

黃偉哲針對高這番言論表示，共享單車不是以營利為目的，而是以提供市民便捷交通服務、減少空汙為目標，強調公共設施不能只想到賺錢，像是北捷到第6年才還本，前幾年虧損很多，審計部若純粹以帳目上來看是看不到真相的。

他說，T-bike站數要多才能逐漸形成路網，增加市民使用率，虧損才會減少，總不能一開始就要求賺錢，「只想賺錢沒想到公共利益」，審計部要檢討這部分，確實與其他參選人一樣想法有點偏差。

(中時 )