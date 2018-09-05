陳怡蓉生下「小小混血兒」！秒復出帶女兒宣傳《雙城》

2018年09月05日 13:37 中時 林淑娟

陳怡蓉與醫美集團CEO薛博仁結婚2年，今年4月主演的《雙城故事》殺青後才公開已懷孕4月，她5日在臉書宣布日前已順利生下女兒，「從小對混血兒都有一種崇景，今天終於如願以償生了一個小小混血了」，個性幽默搞怪的她，隨後補充：「是高雄混彰化！」

她女兒重2520公克、48公分，手長腳長，被護士誇讚比例很好、是模特兒身型。由於她是在拍攝《雙城故事》期間懷孕，新戲日前上檔，她因臨盆在即無法參與宣傳一直覺得內疚，所以首度曝光的一家三口大手包小手的照片中，女兒小手就拿著《雙城故事》的小旗子，畫面可愛逗趣。

其實陳怡蓉的女兒比預產期提早幾天報到，雖然體重才2520克有點偏嬌小，但很健康，臉蛋像媽媽，鼻子很挺，至於眼睛則還看不太出來。本身是醫師的薛博仁喜獲千金雖然很開心，不過經紀人笑說，他頗有專業包袱，明明很開心感動，第一時間卻還要「演」冷靜的醫生，還問護士許多專業問題，偶爾才露出慈父的微笑。

陳怡蓉雖然本來身材就纖細，不過懷孕後期水腫症狀不輕，雖然體重沒有增加很多，但手和臉都有點水腫，所以雖然她心繫新戲《雙城故事》的宣傳，但暫時還不宜親自復出，讓女兒手拿宣傳小旗子，就是希望稍微可以出一份心力，也另類印證她之前曾說的「秒復出」。

●陳怡蓉臉書全文：

從小對混血兒都有一種崇景，今天終於如願以償生了一個小小混血了...

妳好可愛，把拔馬麻好喜歡，以後我們要好好的喔！

知道馬麻內疚無法參加新戲宣傳，一出生就幫忙宣傳...

#是好孩子來著

#高雄混彰化

#秒復出

(中時 )