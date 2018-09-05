花蓮》花蓮市主商里長5搶1 楊水泉挑戰「10連霸」受矚目

2018年09月05日 13:44 中時 范振和

花蓮市主商里長參選人廖大慶常騎電動機車拜票，一方面也促銷所經營產品。（范振和攝）

花蓮市主商里長5搶1，是全市競爭最激烈的一里，國民黨提名的84歲的參選人楊水泉爭取「10連霸」，面對4位無黨籍參選人嚴厲挑戰，能否創花蓮市地方自治史新紀錄，頓成地方各界熱門話題。

花蓮市競爭最激烈的主商里，除了楊水泉爭取連任外，鄭文男、徐渙騰、廖大慶、李美香等4人虎視眈眈，面臨多人挑戰，楊水泉依然「老神在在」。

楊水泉擔任花蓮市九屆里長，一向有「治水里長」美名，此次挑戰「10連霸」，他表示，多年來接受黨國栽培，此次國民黨提名要他出馬，幾經長考，決定再戰江湖。

他表示，原本溝仔尾地區遇雨即淹，經他長期爭取改善排水系統，已有效改善惡況，但天候異常，急降雨機率大，他認為應未雨綢繆，必須進一步改善抽水站與汙水加壓站，經反映後，南濱抽水站新建中，他會持績爭取擴大加壓站。

至於，經營萬年電機維修所的廖大慶目前以販售電動機車、腳踏車為主，他表示，多年來地方欠缺活動中心，銀髮族苦無吹吹冷氣、唱唱歌的所在，如今老年人愈來愈多，他一旦當選一定力爭活動中心，也願意捐出薪水，充作活動中心發展基金。

50歲的廖大慶說，2年前對手即囿於健康因素，言明不再參選，他才積極布署，也天天騎著電動機車或腳踏車穿梭巷弄間，一方面拜票一方面促銷所經營產品，一舉兩得。

至於，鄭文男是縫紉工會理事長、縣總工會常務理事、慈天宮委員，經營服飾店，財力不錯；徐渙騰與家人一起經營花店，也有基本盤；家開小吃店的李美香，雖是大陸籍配偶，嫁來花蓮已20餘年，也有生根支持群。此次多人競逐，選情令人關切。

(中時 )