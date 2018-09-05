不讓洛神花「害了了」 簡易五招學起來

傳播洛神葵菌質體的二點小綠葉蟬，前翅後端有兩個明顯小黑點。（農委會提供）

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洛神花（洛神葵）主要產區台東縣，不少地方洛神花植株近期都出現葉片黃化皺縮、簇葉的症狀，經農委會台東區農業改良場調查，發現是由二點小綠葉蟬傳播的菌質體病害引起，台東農改場建議可以藥劑、懸掛黏蟲紙、提高田間濕度等方式，防治病媒二點小綠葉蟬。

植物菌質體會造成洛神花植株矮化，葉片不正常黃化、捲曲及簇葉的現象，進而導致果萼發育不良，影響收成。洛神葵菌質體病害病原，常經由二點小綠葉蟬吸食罹病的洛神花葉片汁液，將菌質體攝取進體內，當移動至健康植株取食時，再隨著唾液注入健康植株，造成染病。

台東農改場表示，因菌質體病害無有效防治方法，故須以防治病媒昆蟲的方式，減少損失。

台東農改場建議，洛神栽培初、中期，若發現二點小綠葉蟬族群密度升高，可使用核准的洛神葵蚜蟲類防治藥劑，施用重點為葉背及新芽部位，以連續二次、7天後重複噴施方式，提高防治效果；但若接近採收期則不建議使用藥劑防治，可改以補充葉面施肥，促進葉片的生長。

以非化學藥劑防治，則可用稀釋300至500倍的99%礦物油乳劑，稀釋500倍的苦楝油，或稀釋300倍的洗碗精全株噴施，台東農改場說，但須注意於傍晚施用，以避免日曬、高溫造成藥害。

台東農改場也提到，在植株間懸掛黃色黏蟲紙吸引二點小綠葉蟬，可降低蟲口密度，或是逕行移除田間病株，降低感染源；此外，二點小綠葉蟬喜於高溫乾燥（溫度29度C以上、相對溼度80%以下）環境繁殖，在田間以噴灌設施提高空氣溼度，也有助降低害蟲密度。

(中時 )

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