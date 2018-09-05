每4名婦女有1人被施暴 陳建仁：社區暴力零容忍

2018年09月05日 13:49 工商 崔慈悌

台灣婦女，每4人就有1人曾遭受伴侶施暴，副總統陳建仁今天表示，台灣婦女受暴、兒童虐待及老人虐待的通報案件逐年升高。政府將以家庭為中心，健全社會安全網，期盼藉由跨部會合作，達到社區暴力零容忍的目標，讓每個人都享有免於暴力的生活權利。

陳建仁今天出席「家暴防治20周年」記者會在致詞時表示，今年是《家庭暴力防治法》施行20周年，家庭暴力是全球性的問題，因為它不僅侵犯個人最基本的身體自由和人身安全，更與婦女權利、性別人權、老人人權、婦幼及身心障礙者的人權息息相關。

他說，台灣實施《家庭暴力防治法》20年來，不僅引入民事保護令制度，而且建構了以被害人為中心的保護服務機制，使家庭暴力倖存者從孤苦無援到得以求助、從心理慰藉到庇護安置、從生活困頓到實質援助、從面對司法的恐懼到獲得法律諮詢的協助。

台灣是亞洲最早實施《家庭暴力防治法》的國家，也扮演著領頭羊的角色，他希望在家庭零暴力的防治上，台灣能夠成為亞洲各國學習的對象。

陳建仁指出，家庭暴力涉及性別、文化與社會影響等各種層面的因素。依照衛福部2016年的推估，台灣18到74歲的婦女當中，每4人就有1人曾經遭受親密關係伴侶的暴力，以精神暴力居多，其次則是肢體暴力。

雖然家暴防治已經過20年的宣導，台灣已有明顯的進步，但他認為，對於性別暴力的意識與防治，還需要政府與國人持續共同努力。

隨著社會環境改變，暴力家庭的成因也越來越複雜，除了婚姻衝突、家庭關係混亂或疏離外，還有貧窮、失業、酗酒、吸毒、精神疾病等多重風險因子，都讓婦女受暴、兒童虐待及老人虐待的通報案件逐年升高。

陳建仁提及，我國家庭規模逐年縮小，單親家庭及隔代家庭明顯增加，這些因素都讓家庭支持系統減弱，風險因應能力下降。因此，如何透過政府政策及社區力量，重新建構社區鄰里間的互助與信任，強化社會網絡連結，及早辨識高風險因子，提供多重的支持和服務介入，是預防及解決家庭暴力問題的當務之急。

他說，蔡英文上任後，不斷強調整合教育、心理衛生和社會福利等資源，以家庭為中心，建構一個更健全的社會安全網。

今年2月推動的「強化社會安全網計畫」，就從經濟安全、人身安全及心理健康等面向，支持服務與防治措施，結合各部會的力量，由內政部、法務部、教育部及衛福部進行跨部會的整合，「期望讓家暴的風險降到最低，並達到社區暴力零容忍的目標，讓每個人都享有免於暴力的生活權利」。

陳建仁期許家庭暴力防治工作，能在大家的齊力守護下，讓暴力止步，使台灣成為亞洲其他國家學習仿效的標竿。

(工商 )