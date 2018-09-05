災難過後 嘉縣要花3700萬辦藝術活動、戶外音樂節

2018年09月05日 14:11 中時 呂妍庭

5日上午在嘉義縣議會臨時會上，聽到文化觀光局年底要花1800萬辦藝術活動，縣議員李國勝率先跳腳，指這時候還要花1800萬辦活動，災民看了心裡會滴血，當場要求退回，詹琬蓁、蔡鼎三、姜梅紅等人也要求文觀局審慎評估，畢竟1800萬不是180元，林緗亭更加碼質疑，縣府第2預備金，竟然編了1900萬元的「2018秋日田園戶外音樂藝術節」，且1億元預備金在各項支出後只剩900多萬，要縣府審慎思考，這些錢該不該花。

嘉義縣文化觀光局在第18屆第22、23次臨時會中提案，「2018藝術下鄉表演活動」共規畫9場，將透過統籌分配款支應1800萬元，讓多位議員齊聲質疑，李國勝當場要求退回，指災民要多領一些補助還要靠募款，既然預算是從統籌分配款來，那先省下來，還說「辦藝術就會飽嗎？」，認為觀感不佳，反要文觀局長許有仁如果明年有繼續當局長，再來編這筆錢。

詹琬蓁也說1800萬元不是180元，要求文觀局提供明細和內容，畢竟平均一場活動就要200萬元，「這時候真的要考慮一下」，把這筆錢用在幫助災民的身上，尤其又是中央給的統籌分配款，辦活動「花了就沒了」，表示對此案保留發言權。

聽到許有仁回答，災後重建裡，心靈重建也很重要，李國勝更加不滿，姜梅紅更針對許有仁指文化藝術活動和救災應要分開來思考，且嘉縣比其他縣市活動經費已少之又少的回應，反批許有仁隨便回答，既然說錢比其他縣市少，不如就用在東石的救災，災民一定不會嫌少。

何子凡建議文觀局可區分災區和其他未受災區做好規畫，救災固然重要，也不應讓其他平原地藝術活動受到影響。蔡鼎三和擔任主席的陳柏麟則是替文觀局緩頰，要求文觀局在三讀前把詳細內容提供給議員，大家再來好好討論。

而林緗亭在質詢時，更進一步提到，因為縣府都說第二預備金沒錢用於救災，讓她忍不住去調資料，才驚訝發現其中一個項目「2018秋日田園戶外藝術節」要花1900萬元，「是不是以救災為優先？」，要求文觀局一併檢討。

(中時 )