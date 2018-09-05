接見瓜國議長 蔡英文：高層互訪關係更緊密

2018年09月05日 14:05 工商 崔慈悌

大陸挖我外交牆腳，蔡英文總統今天接見瓜地馬拉訪問團表示，台灣今年擴大領域，籌組「合資展店考察團及農特產品採購團」，前進中美洲跟瓜地馬拉等友邦進行產業合作交流。上個月協助瓜國完成海龜復育中心，不論是合作交流或是高層互訪，都讓兩國關係更緊密。

蔡英文總統今天上午接見瓜地馬拉國會議長阿爾蘇伉儷一行時表示，上個月她訪問巴拉圭時，跟瓜國總統莫拉雷斯有再次見面交流的機會，很高興沒過多久，就能在台灣接待來自瓜地馬拉的好朋友，並且當面感謝阿爾蘇議長對台灣的支持。

她說，台灣和瓜地馬拉多年來相互扶持，國會的支持一直是重要的力量。去年，她訪問瓜地馬拉時，很榮幸受邀到國會發表演說，當時國會議員的熱情歡迎，至今印象都還是非常深刻。

蔡英文表示，阿爾蘇議長今年1月上任以來，持續領導瓜國國會給台灣最大的支持，在今年5月，通過了支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的決議。這一次，阿爾蘇議長更是第一次來到台灣，促進雙方的交流。相信透過此次的實地走訪，一定能夠創造雙方更多的合作機會。

她提及，去年1月，在瓜地馬拉國會演說中提到，台灣將定期協助企業界組成以投資和採購為目的的考察團到中美洲，持續強化雙方的經貿關係。

這一年多來，台灣除了陸續有旅遊、咖啡及可可產業前往瓜地馬拉考察，今年更擴大領域，籌組「合資展店考察團及農特產品採購團」。包括美妝護膚、飲料等連鎖加盟業者，以及農特產品進口商，都一起前進中美洲，跟瓜地馬拉等友邦，進行產業合作交流。

蔡英文指出，台瓜兩國在基礎建設、醫療、教育等領域的合作計畫也不斷有新成果。就在上個月，在台灣技術團協助之下，瓜地馬拉完成了海龜復育中心的整建，不僅將創造觀光經濟效益，也有助於海洋環境資源的永續發展。

她認為，不論是這些合作交流，或是高層互訪，都讓兩國的關係更緊密。

(工商 )