淡水施家古厝修復工程延宕逾5年 監委要查新北市府責任

2018年09月05日 14:26 中時 鄭舲

針對新北市政府2012年辦理市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復工程，自2013年停工至今，遲無積極行政作為，有危害文化資產保存之虞，文化部將依《文化資產保存法》第110條規定，提報行政院核定後代行修復。監察委員王美玉、楊芳玲今申請自動調查，瞭解新北市政府有無善盡文化資產保存、管理及維護之責。

王美玉、楊芳玲指出，淡水崎仔頂施家古厝2005年9月21日公告指定為新北市市定古蹟，2012年開始進行修復工程，但因古厝位於淡水都市計畫六號道路預定路線上，衍生道路開闢及古蹟保存爭議，2013年度修復預算遭新北市議會凍結，造成古蹟修復工程無法進行，2013年停工迄今已逾5年。而新北市政府遲無相關積極行政作為，文化部認為有危害文化資產保存之虞，研擬將依文化資產保存法第110條規定，提報行政院核定後代行修復。

王美玉、楊芳玲表示，新北市政府辦理施家古厝修復工程，自2013年停工迄今，仍未完成修復的始末經過及相關法令依據為何？新北市政府有無採取其他行政作為，以保存、管理及維護市定古蹟施家古厝？有無報載所稱新北市政府應作為而不作為，衍生危害施家古厝文化資產保存的情形？相關疑義均有深入瞭解的必要，因此申請自動調查。

(中時 )