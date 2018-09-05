「法國的希區考克」亨利喬治克魯佐 4經典片獻映

《兇手住在21號》。（光點台北提供）

友善列印
中時
《浴室情殺案》。（光點台北提供）
克魯佐經典影展推出優惠套票組。（光點台北提供）

世界三大影展大滿貫導演亨利喬治克魯佐，有「法國的希區考克」之稱，曾以《恐懼的代價》一片榮獲坎城影展金棕櫚獎及柏林影展金熊獎，睽違65年後將在9月21日重登大銀幕，四部經典的克魯佐電影一次放映，包含曾獲得坎城影展評審團大獎的《畢卡索之謎》。

由台灣電影文化協會與法國在台協會聯合推出的「法國希區考克 - 克魯佐經典影展」，此次放映四部經典電影：《兇手住在21號》、《恐懼的代價》、《浴室情殺案》、《畢卡索之謎》。亨利喬治克魯佐主要拍攝驚悚類型片，他的電影作品連世界知名的驚悚大師希區考克都讚嘆不已，甚至擔心自己的寶座會拱手讓人。影評人盛譽：「克魯佐的作品風格有出色的視覺藝術，故事張力強，氣氛強烈，完美呈現出角色人物真實的黑暗面。」

克魯佐先以《情婦瑪儂》勇奪第14屆義大利威尼斯金獅獎，1953年再以《恐懼的代價》雙料榮獲第6屆坎城影展金棕櫚獎、第3屆柏林影展金熊獎兩項大獎殊榮，正式入列三大影展大滿貫導演。《恐懼的代價》改編自喬治亞爾諾同名小說，描述四個男人為了自由不惜冒著生命危險運送危險貨物，長期在極大的壓力下而衍生出危險、暴力以及仇恨的行為和心情。《畢卡索之謎》以突破傳統紀錄片的手法，思考繪畫與電影之間的關係，法國政府1984年宣佈將這部影片納入國家寶藏之列。

法國希區考克 - 克魯佐經典影展9月21日起將在光點華山電影館、光點台北電影館上映，難得一見可以欣賞克魯佐大銀幕作品的機會，於9月7日15：00票券正式開賣。影展推出四張一套720元的優惠套票組，凡購買套票可獲得以法國知名畫家梵谷的畫作《瓶中玫瑰》為靈感開發的「My JuliArt系列-瓶中玫瑰修護洗髮精」（75ml）乙份。更多資訊請鎖定光點台北、光點華山官網及官方粉絲頁查詢動態。

2018法國希區考克 - 克魯佐經典影展９/21（五）至10/4（四）

購票請親洽光點台北、光點華山售票櫃台。

影展票價：全票240元 / 會員票200 / 敬老愛心票120

影展套票：每套4張，售價720元（僅限現場購買，需於現場確認場次） 隨票附贈「My JuliArt系列-瓶中玫瑰修護洗髮精(75ml)」乙份。（數量有限，送完為止）

(中時 )

被指是劉強東性侵案受害人 性感… 台灣戒毒工作者搶先看 柏林影帝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。