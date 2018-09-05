「法國的希區考克」亨利喬治克魯佐 4經典片獻映

2018年09月05日 14:21 中時 潘鈺楨

《浴室情殺案》。（光點台北提供）

克魯佐經典影展推出優惠套票組。（光點台北提供）

世界三大影展大滿貫導演亨利喬治克魯佐，有「法國的希區考克」之稱，曾以《恐懼的代價》一片榮獲坎城影展金棕櫚獎及柏林影展金熊獎，睽違65年後將在9月21日重登大銀幕，四部經典的克魯佐電影一次放映，包含曾獲得坎城影展評審團大獎的《畢卡索之謎》。

由台灣電影文化協會與法國在台協會聯合推出的「法國希區考克 - 克魯佐經典影展」，此次放映四部經典電影：《兇手住在21號》、《恐懼的代價》、《浴室情殺案》、《畢卡索之謎》。亨利喬治克魯佐主要拍攝驚悚類型片，他的電影作品連世界知名的驚悚大師希區考克都讚嘆不已，甚至擔心自己的寶座會拱手讓人。影評人盛譽：「克魯佐的作品風格有出色的視覺藝術，故事張力強，氣氛強烈，完美呈現出角色人物真實的黑暗面。」

克魯佐先以《情婦瑪儂》勇奪第14屆義大利威尼斯金獅獎，1953年再以《恐懼的代價》雙料榮獲第6屆坎城影展金棕櫚獎、第3屆柏林影展金熊獎兩項大獎殊榮，正式入列三大影展大滿貫導演。《恐懼的代價》改編自喬治亞爾諾同名小說，描述四個男人為了自由不惜冒著生命危險運送危險貨物，長期在極大的壓力下而衍生出危險、暴力以及仇恨的行為和心情。《畢卡索之謎》以突破傳統紀錄片的手法，思考繪畫與電影之間的關係，法國政府1984年宣佈將這部影片納入國家寶藏之列。

法國希區考克 - 克魯佐經典影展9月21日起將在光點華山電影館、光點台北電影館上映，難得一見可以欣賞克魯佐大銀幕作品的機會，於9月7日15：00票券正式開賣。影展推出四張一套720元的優惠套票組，凡購買套票可獲得以法國知名畫家梵谷的畫作《瓶中玫瑰》為靈感開發的「My JuliArt系列-瓶中玫瑰修護洗髮精」（75ml）乙份。更多資訊請鎖定光點台北、光點華山官網及官方粉絲頁查詢動態。

2018法國希區考克 - 克魯佐經典影展９/21（五）至10/4（四）

購票請親洽光點台北、光點華山售票櫃台。

影展票價：全票240元 / 會員票200 / 敬老愛心票120

影展套票：每套4張，售價720元（僅限現場購買，需於現場確認場次） 隨票附贈「My JuliArt系列-瓶中玫瑰修護洗髮精(75ml)」乙份。（數量有限，送完為止）

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