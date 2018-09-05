高雄》韓國瑜評價張麗善 妙稱「一碗成熟的湯」

2018年09月05日 14:28 中時 周麗蘭

韓國瑜評價張麗善是一碗成熟的湯，賞味期剛剛好。（周麗蘭攝）

韓國瑜幽默致詞「今天我不應該來這裡，因為大家都這麼漂亮！」婦女朋友大樂。（周麗蘭攝）

高雄市長參選人韓國瑜5日返鄉回雲林，以雲林女婿身分為張麗善助選，他評價張麗善是「一碗成熟的湯，可以喝」。韓國瑜闡述，成熟的女人像一碗湯，煮熟的時候趕快喝，再不喝就會焦掉。

面對100多名婦女團體的領導者，韓國瑜分享他和太太相處的經驗，他說20年前結婚時，太太跟他訂下兩個條約，第一人多的地方千萬不要去，第二漂亮女孩子在的地方不能去，「今天我不應該來這裡，因為大家都這麼漂亮！」

他說，做雲林女婿30多年，從有頭髮做到沒頭髮，有甜蜜也有負擔，一眨眼30年過去。但話鋒一轉，他所觀察的張麗善，剛進政壇時兩隻眼睛像非洲草原的黑豹一樣閃閃發光，出拳就打，出口就強悍，亂闖好像新手開車上路一樣，生命是一點一滴的歷練，現在她已經沉穩。

韓國瑜說，現在的張麗善言之有物、舉止有度、知道進退，已經完全成熟，「成熟的女人像一碗湯一樣，煮熟的時候趕快喝，再不喝湯就要焦掉，張麗善現在是一碗成熟的湯可以喝。」

韓國瑜表示，這一場雲林縣選情是PK賽，目前五五波，張麗善曾經摔跤過，受過傷的人重新站起來，她會比任何時候更珍惜，帶領著雲林拚經濟。

他說，自己當北農總經理四年多，很清楚農產品沒有外銷，只要過量就崩盤，雲林農民永遠處於弱勢，像兩個人打拳一樣，對手的拳擊套是進口的鱷魚皮，農民用的是從舊貨攤買的橡皮，一下子就被打垮。他認為，照顧農民在雲林是天經地義，未來的縣長如果能讓雲林縣生產的蔬菜、水果順利賣到一個好價格，就已經及格70分到80分，若張麗善當選，她會帶領農民往前衝。

韓國瑜野表示如果他當選，會促成整個南台灣成立農漁產業聯盟，帶著農民找出口訂單，高雄港幫忙外銷，然後培養更棒的下一代，「但如果落選就沒有辦法了」。

(中時 )