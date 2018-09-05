各航明停飛大阪　長榮、華航改派大型機輸運

2018年09月05日 14:31 中時 陳祐誠

強颱燕子橫掃日本，大阪關西機場在強風大雨中淹成孤島，災情慘重宣布封閉機場，目前仍不確定會封閉到何時，各家航空業者今陸續宣布，明日再停飛所有飛往大阪的航班。長榮、華航則加大部分日本航線航班的機型，以利國人返台。

長榮航空表示，6日台灣往返大阪航班全數取消，而為協助疏運原預定往返大阪的旅客，6日桃園－成田班機將由A330-300放大為波音777-300ER，座位數從308個增為353個，並提供受燕子颱風影響的旅客更改行程、退票免收手續費服務。

華航也說，預計停飛所有6日飛往大阪的航班，5日、6日桃園－高松來回航班由波音737改為A330，桃園－名古屋的來回航班從A330改為波音747派飛。

台灣虎航5日在岡山機場提供1加班機服務，航班為IT2215，晚間6時從岡山飛往桃園。6日台虎從台北、高雄飛往大阪的航班，全數取消。

樂桃航空指出，5日由關西／大阪機場起降航班全數取消，如旅客搭乘的航班已取消，欲更改轉搭乘其他Peach航班或退款，可透過樂桃航空官網辦理轉乘或退款手續。

國泰航空宣布，自9月6日至10日，往來台北及大阪航班將取消，航班編號為台北－大阪CX564、大阪－台北CX565。

(中時 )