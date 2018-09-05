色影師偷拍還在接案！美女部落客控：婚紗公司廁所也有裝針孔

2018年09月05日 14:27 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

新北市某知名婚紗攝影公司遭爆，7月中招待9名部落客到澎湖拍攝婚紗宣傳活動，同行柯姓攝影師用GoPro偷拍多人入浴畫面。一名美女部落客在臉書發文指控，婚紗公司涉嫌包庇攝影師，還解雇其中一名被害人黃姓化妝師，更恐怖的是，柯姓攝影師在自家服務的婚紗公司女廁安裝攝影機偷拍，恐有多名女子受害。

這名美女部落客許在臉書發文指出，原本婚紗公司承諾受害人會聯合提告柯姓攝影師，但幾個月下來卻發現公司非但包庇柯男，還反過來提告受害人。部落客質疑婚紗公司說謊卸責，「根本是姑息養奸」。

部落客指出，今年7月連同她在內的9名部落客到澎湖進行拍攝宣傳，最後一天沖澡時發現有一台小型GoPro對著她，當場逮到偷拍的柯姓攝影師，部落客後來上報給該婚紗公司主管，並取下GoPro檢視記憶卡，發現柯姓攝影師不僅偷拍淋浴間，更在自家服務的婚紗公司女廁內安裝攝影機偷拍，受害人不只一名。

部落客表示，當時公司承諾會秉公處理，事後卻胡謅理由簡化攝影師行為，謊稱事件起因於柯姓攝影師與其中一名遭偷拍黃姓化妝師發生感情糾紛，企圖大事化小。另外公司原本稱會解僱攝影師並停止後續工作，私下卻改以論件計酬的方式聘請，演變到後來成了「作賊喊捉賊」，公司反過來指控黃姓化妝師洩漏偷拍影片給公司其他被害員工，找來警察帶走被害人黃女，並於同一天解僱黃女。

部落客忿忿不平表示，婚紗公司消極和不合理的作為實在令人痛心，出面控訴公司行徑惡劣，今天下午也召開記者會，怒控婚攝公司包庇。對此，婚紗公司則表示已經將涉嫌偷拍的柯男開除，其餘因已進入司法程序，不對外多作說明。

(中時電子報)