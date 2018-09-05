美記者揭露川普入主後 白宮像「瘋狂之城」

友善列印
中時

揭露水門案的《華盛頓郵報》資深記者伍德沃德（Bob Woodward）在新書《恐懼：川普在白宮》（Fear: Trump in the White House，暫譯》中大爆川普在白宮的走樣作為。形容川普性情乖戾、目中無人；在決定外交及國內政策時常無視幕僚及官員意見，讓下屬無所適從。

新書預計11日出版，從華郵摘錄的一些內容可斷定，這應是迄今對川普看法最負面的書，而且具體情節堪稱恐怖，如果你還在乎這個國家的話。

某日，在與國防部馬提斯以及參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph F. Dunford Jr.）將軍共進晚餐時，川普總統猛烈抨擊剛辭世的共和黨籍聯邦參議員麥肯只因曾被俘就被奉為戰爭英雄，其實不夠格，而且係因沾了父親的光才被提前釋放。聞此，馬提斯迅速提出反駁，稱「不，總統先生，你搞錯了。」

暗殺敘利亞總統？

而在敘利亞政府軍發動化武攻擊後，川普表示他想暗殺敘利亞總統阿塞德。怒道：「我們他媽的殺了他！ 我們進去。把他們統統殺了。」馬提斯答應川普他會去安排，但掛掉川普電話後，轉身就對身邊的高級助理說：「我們不會採取任何這樣的行動。我們將會非常謹慎。」最後馬提斯採了更傳統的方式，下令美軍向敍利亞發動有限度的空襲，也並未除掉阿塞德。他向助理指出，川普對外交政策的理解，只有「小學5、6年級程度」。

通俄指控

至今仍揮之不去的通俄指控，讓川普大感頭痛。今年1月27日，他當時的辯護律師杜德（John Dowd）為川普搞了一個30分鐘的模擬問話，以免他被檢察官問話時「看似白遲」，但川普在練習剛開始就忍不住咆哮：「這整件事就是該死的惡作劇。」，並對杜德說「我真的不想作證了」。還公開表示「樂意」在通俄調查中作證，最終杜德掛冠求去

白宮像瘋狂之城

而新書引述白宮幕僚長凱利的話，稱川普「猶如脫軌的列車、脫韁的野馬。我們都身處瘋狂之城，我甚至都不知道為什麽我們這些人還在這裡。這是我做過的最糟糕的工作。」

(中時 )

大阪環球影城首度連2日暫停營業 … 水門案記者揭白宮秘辛 這員工罵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。