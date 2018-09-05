美記者揭露川普入主後 白宮像「瘋狂之城」

2018年09月05日 15:05 中時 鍾玉玨

揭露水門案的《華盛頓郵報》資深記者伍德沃德（Bob Woodward）在新書《恐懼：川普在白宮》（Fear: Trump in the White House，暫譯》中大爆川普在白宮的走樣作為。形容川普性情乖戾、目中無人；在決定外交及國內政策時常無視幕僚及官員意見，讓下屬無所適從。

新書預計11日出版，從華郵摘錄的一些內容可斷定，這應是迄今對川普看法最負面的書，而且具體情節堪稱恐怖，如果你還在乎這個國家的話。

某日，在與國防部馬提斯以及參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph F. Dunford Jr.）將軍共進晚餐時，川普總統猛烈抨擊剛辭世的共和黨籍聯邦參議員麥肯只因曾被俘就被奉為戰爭英雄，其實不夠格，而且係因沾了父親的光才被提前釋放。聞此，馬提斯迅速提出反駁，稱「不，總統先生，你搞錯了。」

暗殺敘利亞總統？

而在敘利亞政府軍發動化武攻擊後，川普表示他想暗殺敘利亞總統阿塞德。怒道：「我們他媽的殺了他！ 我們進去。把他們統統殺了。」馬提斯答應川普他會去安排，但掛掉川普電話後，轉身就對身邊的高級助理說：「我們不會採取任何這樣的行動。我們將會非常謹慎。」最後馬提斯採了更傳統的方式，下令美軍向敍利亞發動有限度的空襲，也並未除掉阿塞德。他向助理指出，川普對外交政策的理解，只有「小學5、6年級程度」。

通俄指控

至今仍揮之不去的通俄指控，讓川普大感頭痛。今年1月27日，他當時的辯護律師杜德（John Dowd）為川普搞了一個30分鐘的模擬問話，以免他被檢察官問話時「看似白遲」，但川普在練習剛開始就忍不住咆哮：「這整件事就是該死的惡作劇。」，並對杜德說「我真的不想作證了」。還公開表示「樂意」在通俄調查中作證，最終杜德掛冠求去

白宮像瘋狂之城

而新書引述白宮幕僚長凱利的話，稱川普「猶如脫軌的列車、脫韁的野馬。我們都身處瘋狂之城，我甚至都不知道為什麽我們這些人還在這裡。這是我做過的最糟糕的工作。」

(中時 )