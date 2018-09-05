小王射後不理 綠光夫多了一個「女兒」

2018年09月05日 14:45 中時 徐養齡

陳姓人夫與林姓妻子疑似感情生變，夫妻相敬如冰、互不相碰，不料月前陳男突然接到戶政單位告知名下多了1名女兒，原以為是詐騙電話，追查後發現是老婆「偷客兄」產女，還把戶口掛在他名下，頓時「綠光罩頂」，氣得向警方報案。

警方調查，陳男與林女相識結婚的早，年齡也都才20出頭，只是夫妻關係漸行漸遠，過著無性生活，2年前便協議分居，此後聯繫也愈來愈少，不料今年6月間，陳男被戶政單位告知多了名女兒，要他盡速報戶口，以免遭罰款。

陳男聽了一頭霧水，起初還以為是詐騙電話，後來默默展開調查，輾轉得知妻子自從分居後，就與他人展開熱戀，甚至不顧已婚身分，與對方發生性關係，4月間在婦產科診所產下1名女嬰，他從頭到尾全被蒙在鼓裡。

更扯的是，林女為維護小王身分，自始未告知戶政人員，其女生父另有其人，導致戶政單位以為陳男就是女嬰的親生父親，6月間電話通知陳男來報戶口，這才揭穿了林女低調進行中的祕密地下情。

陳男向警方抱怨，小王從頭到尾不願正面與他接觸，僅透過林女傳話，還要他別提告，好好處理此事，卸責態度令他實在看不下去，才會將家醜搬到檯面上。

警方透露，林女電話始終未接通，就算到其戶籍住址處找人，也沒有人應門，顯見陳女對保護小王格外仔細，反倒是「元配」陳男綠光蓋頂，妻卻毫不理會，感嘆「不被愛的人，才是第三者」，全案先依妨害家庭罪嫌函辦。

(中時 )