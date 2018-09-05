高雄巨蛋旅展周五登場 天天送機票、住宿券

高雄巨蛋旅展周五登場，天天送機票、住宿券。（柯宗緯攝）

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秋高氣爽，令人想出國放鬆一夏。緊接著有中秋、雙十節，不妨安排一下出遊行程，高雄巨蛋國際旅展9月7日起一連4天登場，匯集超過百大廠商聯手出擊，此次主打賞楓機位最後出清，韓國釜山雙人下殺2萬2700元起。旅展也推加LINE好康，抽免費福袋，天天送機票、住宿券、五星餐券。

旅展指出，於開展前加入「高雄巨蛋國際旅展」Line@，領取當天「2018高雄巨蛋秋季旅展專屬福袋」Line@優惠券之來賓，可於開展前攜帶手機到巨蛋體育館「福袋活動排隊處」出示優惠券驗證，即可抽取免費福袋（9/7限量500名、9/8-10限量200名），天天送機票，還有住宿券、五星餐券等好禮大方送。

展覽期間，至「摸彩券填寫區」填寫抽獎資料，即有機會抽中五星餐券，一人中獎、兩人同行！送你大啖美食、秋蟹，還有全台各地精選住宿券。全館消費滿5,000元，即可兌換摸彩券1張，滿1萬元即有兩張，以此類推，最大獎免費送澳門自由行三日遊。

韓國釜山賞楓之慢慢玩雙天空步道5天雙人22,700元起(含稅)；絕美東北，東北賞楓森呼吸、奧入瀨溪、睡魔村溫泉酒店4天16,900元起。還有出國免萬限量破盤好康：驚喜澳門自由行4天3,888元起；暢遊香港自由行3天4,999元起。

峇里島夢幻森林5日遊，6人成行，8,990元起(含稅)。民眾喜愛的五星餐券也紛紛祭出超值優惠：寒軒高雄商旅銀髮族輕食自助吧超值劵雙人超值499元；高雄麗尊酒店平日午午茶券74折650元/張(6張/套)；高雄林皇宮森林百匯平日午餐券88折760元(7張/套)。

(中時 )

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