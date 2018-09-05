台灣戒毒工作者搶先看 柏林影帝之作《與神同行的少年》

2018年09月05日 14:31 中時 潘鈺楨

天主教監獄服務社志工。（前景提供）

今年在柏林影展勇奪影帝寶座的《與神同行的少年》，電影描述一位少年來到法國阿爾卑斯山下的戒毒機構，因受到信仰感召而獲得對抗毒癮的力量，片商特別邀請數位台灣重量級戒毒工作者搶先觀賞特映會，包括曾獲得首屆堉璘台灣奉獻獎的台灣晨曦會總幹事劉民和牧師、天主教監獄服務社志工、更生作家兼戒毒工作者陳慧珠等，天主教台北總教區洪山川總主教、世界展望會、天主教善牧基金會、蒲公英希望基金會代表等也隆重出席。

劉民和牧師本身曾吸食海洛因10年，而後在信仰的力量之中終於戒毒成功，加入基督教晨曦會後，已從事戒毒工作40年，幫助了無數毒癮者重建人生。劉牧師表示，自己現在從事的戒毒工作和電影裡所呈現的可說如出一轍，靠著人與人之間的關懷與禱告帶領毒癮者重獲新生，認為「福音的大能，可以拯救一切相信」，感性地大力推薦這部動人作品。天主教監獄服務社吳長榮弟兄陪伴受刑人戒毒也已長達12年，對於片中少年在信仰中終於擺脫孤獨的面向深感共鳴，表示「癮」是非常難以突破的關卡，但當神進入心中，人就能獲得真正的力量與勇氣去面對人生。

9/8（六）下午2點在台北光點電影館，片商將邀請基督教長老教會「黑道牧師」曾仁杰舉行講座活動，分享他在歷經荒誕黑幫歲月後，在花蓮主愛之家戒毒並獲得信仰的人生故事，活動為免費入場，歡迎有興趣的觀眾前往參加。

《與神同行的少年》描述染毒少年住進阿爾卑斯山上的勒戒所，開啟修道院般充滿禱告與勞動的生活。血氣方剛的他一度以沈默與暴力與教會對抗，卻在脫逃途中遇見一名女孩，並在勸阻下回到山上，重新尋求救贖。這場一見鍾情的邂逅，讓少年生命中的空虛開始褪去，而信仰也逐漸在山嶽圍繞下走入少年的心。然而一次奇蹟的降臨震撼了少年，他竟決定全面奉獻他的生命，投入神職工作——當上帝之愛對上兒女情愛，該如何抉擇？電影將於7日在台上映。

(中時 )