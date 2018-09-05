關西機場封閉！旅行社轉降其他機場 航空公司加大機型因應

2018年09月05日 14:39 中時 王思慧 、 陳祐誠

強颱燕子橫掃日本，大阪關西機場封閉讓各旅行社行程大亂，滯留日本團體先依照航空公司航班，趕往岡山機場、東京羽田、成田機場等返台；還沒去的旅客，若因為班機無法正常起降影響出團，如欲轉團，則提供1千元轉團優惠，也可取消退費。

台灣去年赴日達461萬人次創新高，旅行同業公會估計，由於日本旅行交通方便又安全，自由行和團客比例已達7比3，很多人都是重遊，或想要走遍全日本。

雄獅旅遊表示，原訂9月6日搭乘長榮班機前往關西國際機場的旅客可以採全額退費，不收手續費，預計共5個旅遊團、65名旅客受影響。至於7日以後的旅行團則要看關西國際機場後續是否會開放而定。

東南旅行社表示，目前主要讓滯留旅客盡快回台，先改搭其他交通工具到羽田、成田機場搭機，現在當地有4團、120名旅客。尚未出發旅客若要轉日本其它航線，可折扣1千元，也可取消全額退費。能不能出團仍要看航空公司有沒有飛。

網路也流傳由「懶遊日本」製作圖片，因關西機場封閉的搭機因應資訊，讓自由行旅客了解如何搭車到日本中部國際機場、羽田及成田機場，航班資訊也都註明。

關西機場災情慘重封閉機場，目前仍不確定何時會開放，各家航空業者今陸續宣布，明日再停飛所有飛往大阪的航班。長榮、華航則加大部分日本航線航班的機型，以利國人返台。

長榮航空表示，6日台灣往返大阪航班全數取消，而為協助疏運原預定往返大阪的旅客，6日桃園－成田班機將由A330-300放大為波音777-300ER，座位數從308個增為353個，並提供受燕子颱風影響的旅客更改行程、退票免收手續費服務。

華航也說，預計停飛所有6日飛往大阪的航班，5日、6日桃園－高松來回航班由波音737改為A330，桃園－名古屋的來回航班從A330改為波音747派飛。

台灣虎航5日在岡山機場提供1加班機服務，航班為IT2215，晚間6時從岡山飛往桃園。6日台虎從台北、高雄飛往大阪的航班，全數取消。

樂桃航空指出，5日由關西／大阪機場起降航班全數取消，如旅客搭乘的航班已取消，欲更改轉搭乘其他Peach航班或退款，可透過樂桃航空官網辦理轉乘或退款手續。

國泰航空宣布，自9月6日至10日，往來台北及大阪航班將取消，航班編號為台北－大阪CX564、大阪－台北CX565。

(中時 )