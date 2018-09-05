紓解台一線交通打結 彰化秀傳醫院打造停車大樓

2018年09月05日 14:55 中時 吳敏菁

彰化秀傳紀念醫院面臨台一線中山路，結合城市車旅，將於年底啟用的第六期醫療大樓，打造出地下二層、地上四層的室內停車場，。引進國內最新車牌辨識停車管理服務，供應295個停車位，（吳敏菁攝）

彰化秀傳紀念醫院面臨台一線中山路，結合城市車旅，將於年底啟用的第六期醫療大樓，打造出地下二層、地上四層的室內停車場，。引進國內最新車牌辨識停車管理服務，供應295個停車位，（吳敏菁攝）

彰化秀傳紀念醫院面臨台一線中山路，車水馬龍，醫院周邊也是最困難停車的地方，醫院結合城市車旅，將於年底啟用的第六期醫療大樓，打造出地下二層、地上四層的室內停車場，引進國內最新車牌辨識停車管理服務，供應295個停車位，現已對外開放，推出前30分鐘免費、每小時30元優惠，服務病患家屬及周圍社區民眾，打造彰化市首座人文友善、智慧便利的停車服務。

彰化秀傳紀念醫院院長李佩淵表示，提供第六期醫療大樓室內停車空間，不僅提供綠能車位，即電動汽車充電區、孕婦優先停車位，不同停車樓層更結合文創設計，將「您好」的問候語用不同語言結合火星文來呈現，同時彩繪不同鮮明活潑色調，方便停車民眾能有效記得車輛停放位置。

尤其，地下2樓全面採海藍色調，牆上有閩南語結合火星文「哩厚！」（LiHo），和蘭嶼達悟語結合火星文「阿古蓋！」（Akokay），城市車旅執行副總潘壕新表示，引進最新3D車辨技術，不需要按鈕取票入場及驗票出場，可有效降低醫院感染機會，快速進出停車場，並設備全自動繳費機。未來，只要使用秀傳APP輸入車號即可快速搜尋到車輛停放位置。

(中時 )