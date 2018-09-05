女星拍恐怖片每天噩夢連連 承認被「超自然力量」干擾

薇拉法蜜嘉的妹妹泰莎法蜜嘉飾演見習修女艾琳。（華納兄弟提供）

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《鬼修女》帶領觀眾回到《厲陰宅》宇宙的起始點。（華納兄弟提供）

身為羅琳華倫夫婦的粉絲，溫子仁一心想要把她們經歷過的事件全部表現在大銀幕上。他形容自己跟大家一樣，非常好奇華倫夫婦一生的傳奇。在不斷發掘的過程中，發現困擾華倫夫婦多年的是一個名為「瓦拉克」的強大古老惡魔，雖然她的恐怖模樣出現《厲陰宅2》中，但溫子仁說：「她能披著神聖的外衣，作出無比邪惡的事情。光是這一點就值得用一部完整電影來探討她的恐怖起源。」

《鬼修女》製片溫子仁表示：「如果虛構的超級英雄能夠有一個宇宙的話，那麼一生經歷過無數恐怖惡靈的華倫夫婦擁有一個宇宙又有何不可？」於是著手《鬼修女》，帶領觀眾回到《厲陰宅》宇宙的起始點：1952年的羅馬尼亞修道院，看見鬼修女瓦拉克如何進入人世間。

喜歡柯林哈迪執導《陰林》的技巧，兩人也同樣是華倫夫婦的粉絲，柯林與溫子仁一見如故，對於鬼修女的起源想法也不謀而合。他們聯手將《鬼修女》故事帶回1952年，羅馬尼亞一處與世隔絕又帶有哥德風的修道院中。在這座中古世紀的修道院裡，一群修女立誓終生不離開，並且日夜不停地祈禱，藉以鎮壓住一個強大的古老惡魔，直到一名修女自殺，梵諦岡派出柏克神父與見習修女艾琳前往調查，卻也因此見識到鬼修女瓦拉克強大的力量。

為了串聯起「厲陰宅宇宙」，溫子仁選定了薇拉法蜜嘉的妹妹泰莎法蜜嘉（Taissa Farmiga）在《鬼修女》中飾演見習修女艾琳，他說：「薇拉的聰明、美麗、智慧與勇氣是詮釋羅琳華倫太太的不二人選，也是厲陰宅宇宙成功的主因，這次探討一切故事的起源，讓我們想到薇拉的妹妹泰莎法蜜嘉，她純潔端莊的形象穿上白色的修女服，正好與鬼修女的邪惡闇黑感產生強烈的對比。」

導演柯林也說：「泰莎極度投入艾琳的角色，穿上修女服後，行為舉止都不踰矩，拍攝過程中有幾度要拍攝她驚慌失措的神情，雖然能看見她眼中的害怕與驚恐，但她總能以修女的態度適當地回應，感覺得出信仰給予這名見習修女力量。」但直到電影殺青後，她才表示感覺自己從拍片第一天就被超自然的負能量侵擾，每天噩夢連連，害怕得向姊姊求救，不想影響拍攝進度的她，每天依舊敬業地拍戲，這種態度讓製片溫子仁與導演柯林哈迪覺得很感動。電影6日在台上映。

(中時 )

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