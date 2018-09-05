陸幼稚園開學典禮表演鋼管舞 家長吐槽喊退學

深圳一所幼兒園開學典禮表演鋼管舞，引發家長不滿，事後園長遭免職。（取自網易新聞）

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旺報

近日各大中、小學、幼稚園陸續開學，9月3日，大陸一段幼兒園開學典禮上表演鋼管舞的影片在網路流傳，有家長發微信朋友圈，吐槽說「園長老師這樣的品味，情商，哪敢放心讓他們教，我要退學」。

北京晚報網媒「北晚新視覺」4日報導，稱經網友指認，事發地點是大陸深圳市寶安區新沙薈幼兒園，9月3日下午，新沙薈幼兒園負責人也公布致歉函。

道歉函提到，「針對今天幼兒園開學典禮上舞蹈表演的內容，因僅考慮邀請專業舞蹈老師來園為孩子家長進行節目表演，以及調動一下活動的氣氛，在節目表演的內容方面思考欠周全，在沒有經過仔細審查的情況下，就讓培訓機構的老師表演，為孩子和家長們帶來了非常糟糕的觀賞體驗。對此深表歉意。」

園長對媒體表示，鋼管舞舞者是從培訓機構外聘的專業舞蹈老師，表演道具並非國旗桿，「目的是讓孩子多認識一個舞種，並不是想要推廣舞蹈培訓」。

3日下午，深圳寶安區教育局發布通報稱，經查，該園邀請機構利用自帶鋼管器材表演鋼管舞，區教育局認為在幼兒園面向幼兒表演鋼管舞欠妥。處理如下：一、區教育局立即責成該園向家長和社會致歉；二、區教育局責令舉辦者立即解除該園園長職務；三、區教育局將立即對該園開展規範辦學行為專項檢查。全區其他幼兒園要舉一反三，嚴格規範辦學行為。

(旺報 )

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