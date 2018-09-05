台北牛肉麵評比揭曉！雪花牛、濃郁番茄湯頭受青睞

2018年09月05日 14:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一碗好吃的牛肉麵不僅湯頭要好，清醇濃郁，牛肉切片或大塊都讓人垂涎欲滴，加上酸菜更入味、微微辣椒引麻辣！更難得可貴的是牛肉麵可說是屬於台灣的特色美食，融合大江南美、異國風味，加上各店家的創意，首屆台北米其林指南必比登中就有不少店家是專賣牛肉麵，那台北牛肉麵店家中，哪些是值得推薦的？

獲得最佳麵條獎的「一品山西刀削牛肉麵」。（台北市政府市場處提供）

今年「2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比」的頒獎活動於9/5上午10點公布。這次得獎的34間優質牛肉麵店家中，以下3家特別受到評審青睞的店家分別是，以選用雪花牛搭配濃郁的鮮甜蔬果湯頭的「牛莊園牛肉麵」，和以厚切大塊牛肉淋上精燉12小時的濃郁番茄湯頭的「半島牛肉麵」，及主打高貴食材、平實價格的「津見坊」等被秘密客特別推薦為高CP值的國民美食。

柯市長跟祕密客評審團合照。（台北市政府市場處提供）

台北市長柯文哲表示，希望將來牛肉麵可以成為外國人來台灣必嚐的一道美食。祕密客評審代表的台北白金花園酒店餐飲總監李哲松主廚也說，台北牛肉麵已經有直追日本拉麵的趨勢，不管是店家的用餐環境跟菜單設計等，都讓評審團相當驚艷。

此次評比參考米其林級的秘密客評選方式，透過美食專家、記者、部落客及在地素人實際走訪店家進行祕密評分，從湯料、麵條及用餐環境及服務品質納入標準。代表祕密客致詞的李哲松總監也說，他們發現很多店家把牛肉麵店門面提升至擁有開放式廚房的用餐空間，已經把牛肉麵店的經營型態進化到餐廳等級，甚至如同日本拉麵透明衛生的水準。

得獎店家為回饋消費者也推出優惠活動，即日起至9月8日前往店家用餐，於FB打卡並標記「#2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比」、「#我愛○○○牛肉麵(店家名稱)」，就送價值100元餐券〈憑券下次用餐可折抵100元〉。

(中時電子報)