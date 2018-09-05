查理漢納雨夜身陷泥濘地 越獄戲拍3天好累

2018年09月05日 15:05 中時 潘鈺楨

U2主唱的女兒伊芙休森驚喜現身《惡魔島》。（甲上提供）

查理漢納、雷米馬利克攜手主演的電影《惡魔島》，改編自法國囚犯巴比龍的真實越獄故事，身陷冤獄的他耗費10年時間策劃超過7次以上的越獄，甚至更被關進暗無天日的禁閉室中長達7年，但監獄關不住他嚮往自由的心，最後竟靠著不可思議的越獄計畫從史上最恐怖的監獄「惡魔島」逃出生天。故事深入叢林又涉險渡海，最大的挑戰是必須在大雨的夜晚拍攝越獄戲，查理表示：「在滿是泥濘的地上逃跑要付出三倍的體力。」光是這場越獄戲碼就足足拍了3天。

為了忠實呈現這個不可能的越獄傳奇，劇組耗資數百萬美金大手筆1:1真實打造五座恐怖監獄，包含巴黎拘留所牢獄、海上運輸船牢籠、叢林勞改營監獄、單獨禁閉室以及惡魔島流放營監牢，每一個監獄佈景都是360度環景，讓主角查理漢納都坦言儘管拍攝時氣候寒冷，但只要待在搭建的監獄佈景中，每個人都會莫名地直冒冷汗。

跟史提夫麥昆和達斯汀霍夫曼主演的1973年經典舊作相比，新版電影《惡魔島》考究更多資料，將巴比龍入獄前與越獄後的生活與心理狀態融入到電影中，因此加入了由樂團U2主唱女兒伊芙休森飾演的妮娜一角，她和巴比龍是一對情侶，兩人堪比鴛鴦大盜在地下犯罪社會打滾，伊芙更為此特地去學了魔術手法，練就了能神不知鬼不覺把他人口袋裡的東西偷光的技能，在巴比龍鋃鐺入獄和艱苦逃獄的過程中，她就象徵著巴比龍過去繁華無懼的生活，讓整部電影的情感層次更加豐富。

綽號「巴比龍」（法文『蝴蝶』）的黑幫份子亨利(查理漢納飾)，因一起誣告殺人案被判處無期徒刑。一心想重獲自由的巴比只能選擇越獄，他設法結識身懷鉅款的經濟犯德加(雷米馬利克飾)，瘦弱的德加需要保護、而巴比需要金援，兩人訂好協議，開始一連串的逃亡計畫。但第一次逃獄失敗，巴比被關進折磨身心的禁閉室2年之久。不死心的他們策劃了第二次逃獄終於成功，但自由的時光卻很短暫，巴比不但被判處5年禁閉，更遣送到史上戒備最森嚴的監獄「惡魔島」，惡魔島四面環海，且地形險峻，但是黑牢的鐵窗關不住一心嚮往自由的巴比。電影21日在台上映。

(中時 )