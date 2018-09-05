上課一杯手搖飲 補教師36歲就中風失語

2018年09月05日 15:11 中時 馮惠宜

36歲就中風！36歲補教老師洪先生7月間下課後突然在樓梯間跌倒且無法言語，經同事送醫發現是出血性腦中風，經接受立體定位手術抽吸出腦部血塊，兩周後終於可以用單詞及簡單句子與人互動。醫師指出，洪姓患者不菸不酒但愛喝手搖飲，發病前經常頭暈，可能已罹高血壓卻未好好控制。

林新醫院神經外科醫師高定憲指出，洪男到急診時已右側肢體癱瘓、無法說話，血壓高達191/125，經電腦斷層掃描檢查發現其左側基底核出血，原住加護病房觀察並控制血壓，但第三日經第二次電腦斷層掃描發現血塊擴大，造成神經壓迫，立即安排立體定位抽吸手術將部份腦內的血塊抽吸出來。

高定憲指出，立體定位腦部血塊抽吸術，是以頭架固定於病人的頭顱上，透過電腦斷層檢查精準計算患者腦內血塊中心，在患者顱骨鑿開約1公分左右的洞，將引流管置入抽取血塊，再將尚未液化的血塊透過藥物引流出來，具傷口小、癒合快、恢復期短優點。而洪男也在手術後兩週內已慢慢恢復語言能力，可以與人互動。

高定憲說，近年中風患者年輕化，45歲以下的年輕型腦中風患者這幾年已上升到10％，歸咎原因主要是現在的上班族多是久坐，再加上3C低頭族多，飲食偏向高油、高糖和高熱量，如果工時又長、壓力大、睡眠不足、吃飯時間不定，都會造成慢性病年輕化。

而洪先生是補教老師，不菸不酒但愛吃肉、體型微胖，家人說他經常上課時就是是一節課一杯手搖飲，發病前有頭痛、頭暈的症狀，懷疑早有高血壓卻未留心。

(中時 )