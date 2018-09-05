來自西非馬利的「洋中醫」 培訓5000名鄉村醫生

2018年09月05日 15:23 旺報 潘維庭

迪亞拉培訓鄉村醫生。（新華社）

迪亞拉19歲的大兒子以勒將上大學，10歲的女兒尼西會背《大學》、《中庸》。（新華社）

今年在北京舉行的「中非合作論壇」峰會上，不但吸引了來自52個非洲國家、27個國際和非洲地區組織的代表，其中有一個人的履歷很特別，他是來自西非馬利共和國、今年54歲的迪亞拉，是第一個在大陸取得中醫博士學位的外國人。

新華社4日報導，迪亞拉來自西醫世家，從小受到父親耳濡目染。1984年，這位學霸從馬利醫學院畢業，並以第一名的成績被馬利政府選派到中國進行深造。到大陸以後，他被中醫文化吸引，憑著學霸的實力，不僅克服了語言難關，說上了一口流利的普通話，還能聽得懂四川話和粵語。

報導稱，從中醫學士到中醫博士，過程艱苦漫長，曾經他為了找準中醫穴位，經常研究骨骼模型到深夜。1994年，迪亞拉在四川成都中醫藥大學取得中醫博士學位。學成之後，迪亞拉成為一名中醫大夫，在四川省成都市新都區中醫院老年門診工作，工作之餘他還是一名義工，穿梭於西南山區的偏遠鄉村，為百姓帶去當地亟需的醫療技術和中醫培訓。

這些年迪亞拉在四川、雲南、湖南、青海等多個地區，參與培訓了超過5000名鄉村醫生，他因為中醫與中國結緣，也在這裡成家。1997年他與一位成都姑娘結婚，現在他們19歲的大兒子以勒即將上大學，10歲的女兒尼西早就可以熟練背誦《大學》、《中庸》，迪亞拉正盤算著教女兒《黃帝內經》。

在迪亞拉心中，中醫是古老中華文明的瑰寶，也是可以造福非洲人民的良方，他希望可以將中醫與非洲傳統醫學相結合，幫助非洲更好地利用植物藥資源。報導也提到，大陸將優化升級50個醫療衛生援非項目，重點援助建設非洲疾控中心總部，為非洲培養更多專科醫生。

(旺報 )