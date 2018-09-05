人生失去希望！久病男推輪椅跳水圳輕生亡

2018年09月05日 15:23 中時 王文吉

民眾發現水圳欄杆旁留有輪椅，懷疑有人尋短，警消在下游涵洞發現溺水的張男。（王文吉翻攝）

張男獨自推輪椅外出，疑久病厭世，跳下水圳輕生身亡。（王文吉翻攝）

台中張姓男子疑因久病厭世，5日上午獨自推輪椅出門，跳下八寶圳支流，路過民眾發現圳溝護欄缺口放著1張輪椅，趕緊通報警消。消防隊員到場搜救，並通知臺中農田水利會關閉附近水閘門，1個多小時後，在下游涵洞內發現張男，經送醫搶救，仍不治死亡。

警方調查，死者為64歲張男，5日上午自己推著輪椅外出，到八寶圳支流旁，疑扶著欄桿起身，跳入湍急水中，身上及輪椅未發現遺書。據了解，死者患有帕金森氏症，與前妻離異，日前曾多次與同住的胞弟透露輕生念頭。

家屬表示，張男與高齡父親平時由外籍看護照顧，早上約9點30分獨自出門，發現他不見蹤影就開始擔心，沒想到他真的走上絕路。警方初步排除他殺嫌疑，已報請檢察官相驗，家屬對死因沒有意見。

當地里長表示，該處灌溉溝渠水流湍急，只有大雨來臨時，才會放下閘門控制水流，張男患病後，似乎對人生失去希望，平常遇到時都覺得他無精打采。

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(中時 )