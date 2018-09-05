蔡英文誇林右昌施政細心 去基隆穿高跟鞋也不怕

2018年09月05日 15:18 中時 曾薏蘋 、 范揚光

總統蔡英文（見圖）聽取基隆市長林右昌專案報告，席間蔡英文不時仔細端詳印有文宣的扇子。（范揚光攝）

總統蔡英文5日在民進黨中常會聽取基隆市長林右昌專案報告，並稱讚林右昌在施政細心，大幅提升基隆的發展潛力。（范揚光攝）

民進黨中常會今專案報告，由基隆市長林右昌報告政績；身兼黨主席蔡英文總統聽完後忍不住讚美林對女性的細心，最讓她感動的地方是，林右昌說鋪地板間隔是0.2公分，穿高跟鞋的女生也不怕被卡住。

蔡英文也提到，她常常去基隆，每次感覺就是基隆灰灰的，近來幾次從基隆回來，就跟準備買房子的幕僚說，「要不要在基隆買房？」這裡很有潛力，基隆過去總是覺得是個老態很重的城市，但現在看起來是年輕的、充滿發展潛力的城市，這是一個市長改變城市的未來。

民進黨今下午中常會，由林右昌報告政績。林右昌說，基隆是發展很早的都市，每天有很多市民在市中心活動，市府三年多內完成這麼多工程，就像是「穿著西裝改西裝」，必須縝密把計畫、介面銜接好。

林右昌並提及市府推動動色彩計畫，打造正濱漁港新風貌，成為熱門打卡景點，把經濟的活力灌住在本來很破落的地方。他很感謝中央，把基隆市從吊車尾城市拉到前段班，黑白城市變彩色。

蔡英文聽完報告後表示，2009年是民進黨最困難時候，連找候選人都很困難，桃園市最後58天找了鄭文燦去選市長，花蓮縣找了蕭美琴，苗栗縣找了楊長鎮，幾乎是中央黨部班底去選，但有個人是自願要去選，就是基隆子弟林右昌，願意去挑戰對民進黨來說很艱難的基隆市。

蔡英文指出，2009年選舉林右昌拿了6萬多張選票，42%得票率，是1997年後民進黨在基隆得票最高一次，2014年感謝基隆市民給年輕人一個機會，讓林佑昌擔任基隆市長，相信這幾年基隆建設，沒有讓基隆人感到失望。

蔡英文表示，她對林右昌規劃市政印象最深是，從大處著眼、小處著手，財政一點一滴做，有些地方甚至不用花錢，像魔術師一樣的功力，最讓她感動的地方是林右昌說鋪地板間隔是0.2公分，穿高跟鞋的女生也不怕被卡住，林右昌規劃市政細心程度讓人覺得感動。

蔡英文說，基隆街上年輕人遊客越來越多，已經開始再匯集人流，是北部最重要的門戶，右昌還有很多事情要，很多規畫要做，有些已經規劃好，財務也規劃好，剩下就是執行再執行，建設再建設，基隆將來會脫胎換骨，轉變為現代新型港都城市，有信心右昌會高票連任基隆市長，為基隆下個世代在台灣扮演的角色做最大貢獻。

(中時 )