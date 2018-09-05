稱吳音寧都沒開會被狠打臉 北市官員林崇傑致歉

2018年09月05日 15:22 中時 陳燕珩

北市府與北農總經理吳音寧為第一果菜市場改建案爭論不休，台北市長柯文哲日前痛批吳「她懂什麼？」產發局長林崇傑還稱相關會議吳「都沒有來」，事後吳音寧提出11次開會紀錄打臉市府，議會民進黨團5日找相關局處開會，不滿痛批市府不斷誤導大眾，把吳音寧妖魔化，變成政治操作；對此，林崇傑回應，「如果因語氣造成誤解，我道歉。」

民進黨議員簡舒培日前在議場爆出，吳音寧版的果菜市場改建案比市府省11億元，但未經討論就被市府打槍，質疑程序有問題。不料柯文哲當場暴怒，直批「她懂什麼？」事後強調有問題要在體制內解決，諷吳不要每天貼臉書或找議員來質詢。

身兼北農董事長的副市長陳景峻則嗆吳「角色錯亂」，質疑她不用正常管道溝通，開會不來，只會用臉書放話。產發局長林崇傑也嘆，市府2015年至今雙首長會議，「她都沒來」，四大公司會議也只有吳音寧沒參加。

為了釐清市府版與吳音寧改建案版本差異，民進黨團找來市府相關局處開會，市場處長許玄謀強調，方案持續在滾動式修正，每次北農提出需求都有一項項討論，有的修正、有的維持原案。

簡舒培質疑，市府對吳的方案從不肯理性討論，質詢當天不只柯文哲反應情緒化，林崇傑也稱吳音寧把停車場都刪掉，沒有顧慮別人需求，隔天市場處新聞說吳的方案少了1200個車位，事實上是少650個車位，根本是在混淆視聽。對此，官員道歉稱「是我們的錯」。

簡舒培又說，林崇傑說吳從未出席雙首長會議，但她明明出席過2次，加上4次市長室會議、產發局長會議等，共出席11次，官員都不用查出席紀錄，就公然在議場上指控吳從沒開會？對此，林崇傑表示，「若是因語氣造成誤解，我鄭重道歉。」

議員李建昌砲轟，這麼重大的建設本要理性討論，但包括市長、局長和處長在內都很情緒化，聽到吳音寧好像看到鬼一樣，明明有開會竟說她沒來，明明市府有採納北農建議修正，還罵她懂什麼，這不是政治操作，什麼是政治操作，「柯文哲你才懂什麼，吳音寧懂得比你多太多了。」

(中時 )