消基會與南韓簽「跨境消費爭議」 助處理跨國消費爭議

圖/本報資料照

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中時

韓國近年成國人旅遊首選地之一，兩地商務旅遊往來越加頻繁，因此所衍生的消費糾紛也增多，消基會今表示與韓國消費者網路協會簽訂「跨境消費爭議」合作備忘錄，未來若兩國民眾發生消費糾紛時，可透過兩協會的合作妥善處理。

消基會指出，當跨國消費爭議發生時，因距離遙遠、語言隔閡、法律限制、處理曠日費時等原因，消費者只能自認倒霉，無法爭取應有權利，消基會表示近幾年就陸續接到21件台韓的消費糾紛。

消基會整理申訴資料，發現跨國旅遊期間衍生的消費糾紛包括參團旅遊、網購、購買珠寶首飾、保健食品、住宿訂房、自由行包車、購買廉航機票、網路遊戲等。

為解決跨國消費問題，消基會去年6月15日就先與日本國民生活中心合作，兩協會合作處理兩國的消費爭議。今年8月22日再與韓國消費者網絡協會簽訂「跨境消費爭議合作備忘錄」，未來台韓消費者在旅遊中發生消費糾紛時，便多了一條協調求助管道。

韓國消費者網絡協會是設於首爾的獨立非營利組織，於2014年成立，成立宗旨為導正錯誤的市場慣例與政策，期望建立公平透明、公正、可持續的消費社會。雖成立時間不長，但頗具規模，透過提供網路訊息與消費者互動，確保消費者的安全、社會責任與道德消費。

消基會表示，透過簽訂合作協議與他國合作，可運用雙方消保單位的有限資源，協助消費者處理跨國消費糾紛。未來兩年內消基會將與其他與我國往來較密切的鄰近國家陸續發展合作協議，以保障國人旅遊消費權益。

(中時 )

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