LINE按鍵神奇消失？熊大與莎莉道歉 用戶哭了

LINE發生系統異常，官方用「熊大與莎莉」的貼圖表示歉意。(圖/翻攝自LINE臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導

通訊軟體LINE今(5)日發生系統異常，許多用戶發現，「其他」頁面中有兩排功能按鈕竟然憑空消失，無法購物、付款、兌換點數，用戶一片哀號，LINE官方已在臉書公告系統異常，表示目前已修復完畢，正陸續恢復正常顯示，非常感謝用戶們的踴躍回報。

LINE發生系統異常，原本「其他」頁面中的三排功能按鈕(如左圖)，只剩下「加入好友」、「貼圖小舖」、「主題小舖」(如右圖)。(手機截圖)
LINE官方在臉書貼出公告。(翻攝自臉書)

用戶反應，從上午開始包括「官方帳號」、「LINE Pay」、「LINE TV」、「禮品小舖」、「LINE購物」、「LINE Points」這兩排功能按鈕都無故消失，只剩下第一排的「加入好友」、「貼圖小舖」及「主題小舖」三項功能，有網友怒罵「害林北在超商找半天找不到按鈕結帳，X」。

LINE官方則在臉書貼出熊大與莎莉的貼圖公告，今天上午11:00左右開始，部分用戶的LINE「其他」頁面發生顯示異常，目前正待總部盡快釐清狀況中。造成用戶不便，敬請見諒。下午三點多又貼出修復回報指出，部分用戶的LINE「其他」頁面顯示異常的問題，已於12:10修復完畢，目前正陸續恢復正常顯示。不好意思造成了不便，非常感謝用戶們的踴躍回報。

據了解，包括iOS或Android版本部分用戶都有出現相同問題，由於造成用戶極大不便，網友紛紛在LINE官方粉絲頁留言「哭哭，樂透都不會中獎，程式bug就一直中…希望剛申請的那些個資不會有問題」、「是不是想要強制我們更新啊？」、「現在正需要用結果沒得用，早知道不要更新」。

(中時電子報)

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