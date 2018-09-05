國防部為了2000元告台水 律師林智群戳破關鍵！

國防部為了2千元跟台水公司打官司，律師林智群指公家機關有不得不的苦衷。（中時資料照 鐘武達攝）

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中時電子報

一名軍人遺孀過世後，國防部溢發俸金進婦人帳戶，台水公司從該帳戶扣除水費2321元，國防部向台水追討2321元不成，提起行政訴訟。台中地院法官認為雙方為2321元涉訟，耗費司法資源，行政院政務委員的協調功能形同虛設，毫無作為，妄言提升政府競爭力，無異椽木求魚。

國防部告台水討2千元 法官怒轟行政院失能！

對於這個案子，律師林智群表示，小額案件（才2000元）本來就不應該濫用司法資源，但關鍵是：「只要是行政部門或公營事業，碰到錢的事情，一律沒辦法談，不可能用調解調掉」。

為什麼？因為「貪污治罪條例、刑法圖利罪掛在那裡，千百個公務員人頭（貪污被告、圖利被告）掛在那裡，誰敢私下和解？誰敢調解？誰和解誰倒楣！」。

所以，碰到「公務機關＋錢」，就是要打官司，判決出來還不夠，還要判決確定，公家機關才會給錢。

林智群並指出，接公家機關工程，萬一錢卡住了，真的很麻煩，有的卡住的工程款項動輒7、8億，承包商先行墊付的工程費用（好幾億）通常是向銀行貸款的，光是每個月的利息就會逼死你！

網友回應表示，「沒錯，不要說兩千，要整你的話，幾百塊都可以讓你領不到退休金。」、「與公務單位為退還一元給民眾，要開立一元國庫支票，再付郵寄掛號費的意思差不多吧！?」、「人是活的，可惜法是死的。」

也有人問「天啊 那有解嗎？」，網友回應「公家機關就是要一紙法院的證明 才能給錢 ....XD」。

(中時電子報)

文章來源：林智群律師（klaw)臉書

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